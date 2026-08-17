تأجيل محاكمة 3 متهمين بـ «خلية النزهة الإرهابية» لهذا السبب

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة مساء اليوم الإثنين، بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، تأجيل محاكمة 3 متهمين في القضية رقم 759 لسنة 2025 جنايات النزهة، المقيدة برقم 2007 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، لجلسة 14 نوفمبر المقبل، لضم دفاتر الأحوال بالقسم وللمرافعة.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني رئيس المحكمة وعضوية المستشارين غريب عزت ووائل عمران الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين بالانضمام إلى جماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.