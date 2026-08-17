خالد الجندي يوضح الجمال القرآني في «إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ»

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن تقديم قوله تعالى {إِيَّاكَ نَعْبُدُ} على {وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} في سورة الفاتحة يعكس أدباً بلاغياً وإيمانياً جماً مع الله عز وجل.

وأوضح الجندي خلال برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع عبر قناة «Dmc»، أن العبادة أمر يخص الله تعالى ويليق بجلاله، بينما الاستعانة هي طلب معونة لحاجة العبد، ومن ثم كان تقديم ما يليق بالله واجباً على ما يتصل بحاجة العبد.

وأضاف الجندي، أن علماء التفسير -ومنهم الإمام الماوردي في «النكت والعيون»- نقلوا عن التابعين علة أخرى لهذا التقديم؛ وهي أن العبادة تصح بذاتها حتى وإن لم تقترن بالدعاء والاستعانة وقتها، في حين أن الاستعانة والدعاء لا قيمة لهما ولا يُقبلان بغير إيمان وعبادة، مستشهداً بقوله تعالى: {وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ}.