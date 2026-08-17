وزيرة الإسكان: مصر حريصة على الاستفادة من الخبرات الصينية في تنفيذ المشروعات الكبرى

التقت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانج، لبحث ملفات التعاون المشترك بين مصر والصين في مجالات الإسكان والتنمية العمرانية، ومتابعة موقف المشروعات التي تنفذها الشركات الصينية في مصر بالعاصمة الجديدة ومدينة العلمين الجديدة، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وفي بداية اللقاء، رحبت المهندسة راندة المنشاوي بالسفير الصيني بالقاهرة، مؤكدة عمق العلاقات المصرية الصينية، وما تشهده من تطور مستمر في مختلف المجالات، في ظل القيادة الحكيمة لفخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وفخامة الرئيس السيد شي جين بينج، رئيس جمهورية الصين الشعبية، مشيرة إلى أن العلاقات بين البلدين تقوم على أسس راسخة من التعاون والشراكة الاستراتيجية، وأن مصر حريصة على مواصلة تعزيز هذه الشراكة، خاصة في مجالات الإسكان والتنمية العمرانية، والاستفادة من الخبرات والإمكانات الصينية في تنفيذ المشروعات الكبرى، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

ومن جانبه، أكد السفير الصيني بالقاهرة أن العلاقات المصرية الصينية تمثل نموذجًا متميزًا للشراكة والتعاون بين البلدين، مشيرًا إلى ما تشهده من تطور متواصل في مختلف المجالات، ومؤكدًا حرص بلاده على مواصلة دعم وتعزيز هذه العلاقات، وتوسيع آفاق التعاون المشترك، خاصة في مجال التنمية العمرانية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، ويدعم المصالح المشتركة للبلدين.

وتناول اللقاء موقف المشروعات التي تنفذها شركة سيسك الصينية CSCEC بالعاصمة الجديدة ومدينة العلمين الجديدة، حيث تم استعراض معدلات التنفيذ والبرامج الزمنية المستهدفة، والتأكيد على أهمية مواصلة التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة، بما يضمن سرعة إنجاز المشروعات وفق أعلى معايير الجودة.

وفي ختام اللقاء، أكدت المهندسة راندة المنشاوي أهمية استمرار التواصل والتنسيق بين الجانبين المصري والصيني، ومواصلة العمل على دفع أطر التعاون المشترك، بما يسهم في دعم تنفيذ المشروعات المشتركة وتعظيم الاستفادة من الخبرات والإمكانات المتاحة لدى الجانبين، مشيدة بمستوى التعاون القائم مع الشركات الصينية، ومتطلعة إلى مزيد من التعاون والشراكة خلال المرحلة المقبلة.