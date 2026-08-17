قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سموتريتش يدعو لاحتلال غزة والسيطرة الكاملة على القطاع
زواج النفحة.. لماذا ترفضه دار الإفتاء وما شروط الزواج الصحيح؟
وزير التعليم: مسؤوليتنا الوصول إلى صفر طالب لا يجيد القراءة بالمدرسة
"البنتاجون" يوقع عقدًا بقيمة 22.9 مليار دولار لتسريع إنتاج صواريخ توماهوك
إنذارات رسمية لأصحاب 9 مزارع بالإسماعيلية لمنع تشغيل الأطفال بعد مأساة «الدواويس»
بعد إعلان تفاصيل البكالوريا | تربوي يحذر: التقييمات والأداءات الشهرية عبء على المعلمين وبوابة للدروس
برشلونة يوجه رسالة قوية لحمزة عبد الكريم: أهدافه لا تتوقف
معهمش إقامات .. القبض على 14 شخص أفريقى حاولوا الهرب من ارتكاز أمنى بأسوان
يجب قولها جهرا أو سرا.. خالد الجندي: لا تجوز قراءة الفاتحة بدون البسملة
50% من أسئلة امتحانات البكالوريا والثانوية العامة اختيار من متعدد والباقي مقالي..من العام المقبل
إجتياز 60% من الأداءات والتقييمات الأسبوعية والشهرية لكل مادة..شرط لدخول امتحانات البكالوريا
أمن قومي عربي.. تحديات الأمن المائي تتصدر مباحثات نبيل فهمي ووزير الري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزيرة الإسكان: مصر حريصة على الاستفادة من الخبرات الصينية في تنفيذ المشروعات الكبرى

جانب من الحدث
جانب من الحدث
آية الجارحي

التقت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانج، لبحث ملفات التعاون المشترك بين مصر والصين في مجالات الإسكان والتنمية العمرانية، ومتابعة موقف المشروعات التي تنفذها الشركات الصينية في مصر بالعاصمة الجديدة ومدينة العلمين الجديدة، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وفي بداية اللقاء، رحبت المهندسة راندة المنشاوي بالسفير الصيني بالقاهرة، مؤكدة عمق العلاقات المصرية الصينية، وما تشهده من تطور مستمر في مختلف المجالات، في ظل القيادة الحكيمة لفخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وفخامة الرئيس السيد شي جين بينج، رئيس جمهورية الصين الشعبية، مشيرة إلى أن العلاقات بين البلدين تقوم على أسس راسخة من التعاون والشراكة الاستراتيجية، وأن مصر حريصة على مواصلة تعزيز هذه الشراكة، خاصة في مجالات الإسكان والتنمية العمرانية، والاستفادة من الخبرات والإمكانات الصينية في تنفيذ المشروعات الكبرى، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

ومن جانبه، أكد السفير الصيني بالقاهرة أن العلاقات المصرية الصينية تمثل نموذجًا متميزًا للشراكة والتعاون بين البلدين، مشيرًا إلى ما تشهده من تطور متواصل في مختلف المجالات، ومؤكدًا حرص بلاده على مواصلة دعم وتعزيز هذه العلاقات، وتوسيع آفاق التعاون المشترك، خاصة في مجال التنمية العمرانية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، ويدعم المصالح المشتركة للبلدين.

وتناول اللقاء موقف المشروعات التي تنفذها شركة سيسك الصينية CSCEC بالعاصمة الجديدة ومدينة العلمين الجديدة، حيث تم استعراض معدلات التنفيذ والبرامج الزمنية المستهدفة، والتأكيد على أهمية مواصلة التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة، بما يضمن سرعة إنجاز المشروعات وفق أعلى معايير الجودة.

وفي ختام اللقاء، أكدت المهندسة راندة المنشاوي أهمية استمرار التواصل والتنسيق بين الجانبين المصري والصيني، ومواصلة العمل على دفع أطر التعاون المشترك، بما يسهم في دعم تنفيذ المشروعات المشتركة وتعظيم الاستفادة من الخبرات والإمكانات المتاحة لدى الجانبين، مشيدة بمستوى التعاون القائم مع الشركات الصينية، ومتطلعة إلى مزيد من التعاون والشراكة خلال المرحلة المقبلة.

الإسكان المجتمعات العمرانية الشركات الصينية العاصمة الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زفاف روبرتو كارلوس

روبرتو كارلوس يدخل القفص الذهبي بطابع إسلامي.. أسطورة ريال مدريد يتزوج سهيلة الطاهري

وزير التربية والتعليم

رابط تحميل مناهج البكالوريا المصرية 2027 pdf على موقع وزارة التربية والتعليم

لاعبة الجمباز

رحلت البطلة ووالدتها.. مصرع ناتالي ريمون لاعبة الجمباز في حادث سير مروع

مصطفى كامل ورمضان

مش هتغني تاني.. مصطفى كامل يهدد محمد رمضان: لو بيحب مصر ما يعملش كده

جريمة قتل بسوهاج

تفاصيل جديدة يكشفها شقيق المتهم بإنهاء حياة زوجته وشابين بسوهاج.. ما القصة؟

المتهم

المتهم الثاني متزوج من شقيقة المجني عليها.. تصريحات خاصة تكشف مفاجآت جديدة في جريمة الشوش

عائلة حسام حسن

الطلاق تم منذ فترة.. دان آدم تكشف مفاجأة بشأن أزمة حسام حسن وهويدا الغرباوي

محمود صلاح

غضب في الأهلي بسبب صفقة محمود صلاح.. تفاصيل الـ50 مليون جنيه تشعل أزمة مع غزل المحلة .. إيه الحكاية

ترشيحاتنا

أول زيادة سنوية في قانون الإيجار القديم.. وهذه حالات الإخلاء

أول زيادة سنوية في قانون الإيجار القديم.. وهذه حالات الإخلاء

إجازة المولد النبوي 2026 .. هل تُرحّل إلى الخميس 27 أغسطس؟

إجازة المولد النبوي 2026 .. هل تُرحّل إلى الخميس 27 أغسطس؟

هيثم حسن

هتافات من أول خطوة.. 3 رسائل قوية لهيثم حسن في ظهوره الأول مع سيلتيك

بالصور

طريقة عمل الريش المشوية في حلة الضغط.. وصفة سهلة ولحم طري بطعم شهي

ريش مشوية
ريش مشوية
ريش مشوية

بعد وفاة الفنان عمرو محمد علي.. تفاصيل مرضه الساعات الأخيرة

وفاة الفنان عمرو محمد علي بعد صراع مع المرض.. تفاصيل الساعات الأخيرة
وفاة الفنان عمرو محمد علي بعد صراع مع المرض.. تفاصيل الساعات الأخيرة
وفاة الفنان عمرو محمد علي بعد صراع مع المرض.. تفاصيل الساعات الأخيرة

صبا مبارك تجمع بين الإناقة والأنوثة فى آخر ظهور لها

صبا مبارك تجمع بين الإناقة و الانوثة فى اخر ظهور لها
صبا مبارك تجمع بين الإناقة و الانوثة فى اخر ظهور لها
صبا مبارك تجمع بين الإناقة و الانوثة فى اخر ظهور لها

ماذا يفعل زيت إكليل الجبل لانبات الشعر؟

ماذا يفعل زيت إكليل الجبل لانبات الشعر؟
ماذا يفعل زيت إكليل الجبل لانبات الشعر؟
ماذا يفعل زيت إكليل الجبل لانبات الشعر؟

فيديو

كريم سامي

المؤلف كريم سامي يصل مسجد النور لصلاة الجنازة على والدته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قبل أن تُحَاسبوا !!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: جبر الخواطر: بلسم الوجدان ومرفأ الأمان

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: مصطفى كامل.. محامي القضية المصرية

د. هبة جمال

د.هبة جمال تكتب: أخطار الذكاء الإصطناعي على مستقبل محللي المعلومات والمضمون (العقل البديل)

منى أحمد

منى أحمد تكتب: جراح الروح.. يوسف إدريس

المزيد