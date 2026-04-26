تشافي: لامين يامال قد يصبح أحد عباقرة كرة القدم إذا حافظ على عقليته

أشاد تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة السابق بالإمكانات الكبيرة التي يمتلكها لامين يامال، مؤكدًا أنه من اللاعبين الصفوة ويملك موهبة استثنائية تجعله ضمن الأفضل في العالم حاليًا.

وقال تشافي في تصريحات تلفزيونية إن يامال لاعب عبقري في كرة القدم، وقد وصل بالفعل إلى أعلى مستوى، بل إنه يراه من بين الأفضل عالميًا وربما الأفضل في الوقت الحالي.

وأضاف مدرب برشلونة السابق أن مستقبل اللاعب بات مرهونًا بعقليته وطاقة العمل لديه ورغبته في كتابة التاريخ، مشيرًا إلى أن الأمر أصبح بين يديه.

فاز برشلونة علي نظيره خيتافي بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بينهما امس السبت ضمن لقاءات الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الإسباني، موسم 2025/26، على ملعب "كوليسيوم ألفونسو بيريز".

ترتيب الفريقين في الدوري الإسباني

وبتلك النتيجة يحتل برشلونة صدارة الدوري الإسباني برصيد 85 نقطة، في حين أن خيتافي لديه 44 نقطة ويحتل المركز السادس في جدول البطولة.