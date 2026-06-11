محمد الغيطي يتعرض لحياة عبد العزيز مخيون.. استدعاء من الأعلى للإعلام وغضب في الممثلين

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، استدعاء الممثل القانوني لقناة الشمس، لجلسة استماع، بشأن ما تضمنته حلقة برنامج "البصمة" المذاعة بتاريخ ١٠ يونيو الجاري، على قناة الشمس تقديم الأستاذ محمد الغيطي، من التعدي على حرمة الحياة الخاصة بالفنان الراحل عبدالعزيز مخيون.

وقرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إلزام القناة بحذف الحلقة من مواقع التواصل الاجتماعي، لحين انتهاء التحقيقات في الشكوى.



هذا وكان قد تلقى المجلس شكوى من الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، يطالب فيها بالتحقيق بشأن المخالفات التي شهدتها الحلقة.



الحلقة شهدت غضب كبير من قبل نقابة الممثلين، وعلى رأسها الدكتور أشرف زكي، وقرر المجلس التشاور لتقديم شكوى رسمية ضد حلقة الغيطي بالفعل.



وأشار الدكتور أشرف زكي إلى أن مخيون كان ودعه أمس كم كبير من محبيه في جنازة مهيبة، ولا يليق أبدا الحديث في مثل هذه الأمور وعدم مراعاة مشاعر أسرته ومحبيه وجمهوره.



ويأتي ذلك بعد أن تطرق الغيطي في حلقته عن عبد العزيز مخيون، للحديث عن قصة خيانة زوجة الراحل، إذ اعتبر جمهور الفنان هذا الأمر شخصي ولا يليق الحديث عنه في الوقت الحالي خاصة بعد ساعات من رحيل الفنان القدير.