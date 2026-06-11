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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

نوبات نوم في أي وقت .. كل ما تريد معرفته عن متلازمة النوم القهري

النوم القهري
النوم القهري
ريهام قدري

 متلازمة النوم القهري، المعروفة طبيًا باسم Narcolepsy، من الاضطرابات العصبية المزمنة التي تؤثر بشكل مباشر على قدرة الدماغ على التحكم في دورة النوم والاستيقاظ، ما يؤدي إلى نوبات مفاجئة من النوم خلال ساعات النهار، حتى مع الحصول على قسط كافٍ من النوم الليلي.

ويشير الأطباء إلى أن المرض يرتبط بخلل في مادة “الأوريكسين” داخل الدماغ، وهي المادة المسؤولة عن الحفاظ على حالة اليقظة وتنظيم النوم، وعند انخفاضها أو فقدانها تظهر الأعراض بشكل واضح على المريض.

أعراض النوم القهري 

وتشمل أبرز أعراض متلازمة النوم القهري:

نوبات نعاس شديدة لا يمكن مقاومتها خلال النهار

النوم المفاجئ في مواقف غير متوقعة مثل العمل أو الدراسة أو القيادة

شلل النوم عند الاستيقاظ أو بداية النوم

هلوسات سمعية أو بصرية في لحظات الانتقال بين النوم واليقظة

فقدان مفاجئ في قوة العضلات خاصة عند الضحك أو الانفعال


اسباب النوم القهري 

ورغم أن السبب الدقيق للمرض ما زال غير معروف بشكل كامل، إلا أن الدراسات تشير إلى عدة عوامل محتملة، من بينها:

اضطراب مناعي يؤدي إلى مهاجمة خلايا الدماغ المنتجة للأوريكسين

عوامل وراثية

التهابات فيروسية أو ضغوط نفسية شديدة قد تساهم في ظهور المرض

ويتم تشخيص الحالة عبر طبيب متخصص في اضطرابات النوم من خلال:

دراسة النوم الليلي داخل المعمل

اختبار مدى سرعة الدخول في النوم خلال النهار

تقييم نشاط الدماغ أثناء النوم

حتى الآن لا يوجد علاج نهائي لمتلازمة النوم القهري، إلا أن الأدوية والعادات اليومية تساعد في التحكم بالأعراض، ومن أبرزها أدوية تحسين اليقظة مثل مودافينيل، إلى جانب تنظيم النوم وأخذ قيلولات قصيرة خلال اليوم.

مخاطر محتملة إذا لم يتم التعامل معها

يحذر الأطباء من أن إهمال الحالة قد يؤدي إلى:

زيادة خطر الحوادث أثناء القيادة أو العمل

تراجع الأداء الدراسي أو المهني

تأثيرات نفسية مثل القلق والاكتئاب بسبب اضطراب النوم المستمر
ويؤكد المختصون أن التشخيص المبكر وتنظيم نمط الحياة يلعبان دورًا مهمًا في تحسين جودة حياة المصابين وتقليل تأثير المرض على الأنشطة اليومية.

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نوبات نوم في أي وقت .. كل ما تريد معرفته عن متلازمة النوم القهري

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