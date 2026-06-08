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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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بتنام الساعة كام.. عادة يفعلها الملايين قبل النوم قد تزيد خطر السكتة الدماغية

عادة يفعلها الملايين قبل النوم قد تزيد خطر السكتة الدماغية
عادة يفعلها الملايين قبل النوم قد تزيد خطر السكتة الدماغية
أسماء عبد الحفيظ

السكتة الدماغية، في وقت أصبحت فيه السهرات الطويلة واستخدام الهواتف الذكية حتى ساعات متأخرة من الليل عادة يومية لدى كثير من الأشخاص، يحذر أطباء الأعصاب من أن الحرمان المزمن من النوم قد لا يؤثر فقط على النشاط والتركيز، بل قد يزيد أيضًا من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية البسيطة أو ما يُعرف بالنوبة الإقفارية العابرة.

عادة يفعلها الملايين قبل النوم قد تزيد خطر السكتة الدماغية

ويؤكد الخبراء أن الحصول على نوم كافٍ ومنتظم يعد أحد أهم العوامل للحفاظ على صحة الدماغ والأوعية الدموية، في حين أن السهر المتكرر قد يترك آثارًا سلبية تتراكم مع مرور الوقت، بحسب ما أورده Times of India.

ما هي السكتة الدماغية البسيطة؟

السكتة الدماغية البسيطة أو النوبة الإقفارية العابرة هي حالة يحدث فيها انقطاع مؤقت لتدفق الدم إلى جزء من الدماغ لفترة قصيرة، ما يؤدي إلى ظهور أعراض تشبه السكتة الدماغية، لكنها تختفي غالبًا خلال دقائق أو ساعات.

ورغم أن الأعراض قد تزول سريعًا، فإن الأطباء يعتبرون هذه النوبات جرس إنذار مهمًا لاحتمال حدوث سكتة دماغية أكثر خطورة في المستقبل إذا لم يتم التعامل مع عوامل الخطر.

كيف يؤثر السهر على الدماغ؟

يشير أطباء الأعصاب إلى أن قلة النوم تؤثر على العديد من العمليات الحيوية داخل الجسم، ومن أبرزها:

* ارتفاع ضغط الدم.
* زيادة مستويات التوتر والالتهابات.
* اضطراب معدل ضربات القلب.
* التأثير على قدرة الأوعية الدموية على أداء وظائفها الطبيعية.
* زيادة احتمالات تكوّن الجلطات لدى بعض الأشخاص المعرضين للخطر.

ومع استمرار السهر لفترات طويلة، قد تتزايد هذه التأثيرات بشكل تدريجي، ما ينعكس سلبًا على صحة الدماغ والقلب.

علامات قد تشير إلى نوبة دماغية بسيطة

يحذر الأطباء من تجاهل بعض الأعراض التي قد تظهر بشكل مفاجئ، ومنها:

* ضعف أو تنميل في الوجه أو الذراع أو الساق، خاصة في جانب واحد من الجسم.
* صعوبة مفاجئة في الكلام أو فهم الحديث.
* اضطراب الرؤية في إحدى العينين أو كلتيهما.
* دوخة شديدة أو فقدان التوازن.
* صداع مفاجئ غير معتاد.

وفي حال ظهور أي من هذه الأعراض، حتى لو اختفت سريعًا، يجب طلب الرعاية الطبية فورًا.

من هم الأكثر عرضة للخطر؟

يزداد خطر الإصابة بالنوبات الدماغية لدى الأشخاص الذين يعانون من:

* ارتفاع ضغط الدم.
* مرض السكري.
* ارتفاع الكوليسترول.
* السمنة.
* التدخين.
* قلة النشاط البدني.

ويضيف الخبراء أن السهر المزمن قد يزيد من تأثير هذه العوامل ويضاعف مخاطرها الصحية.

كم ساعة نوم يحتاجها البالغون؟

تنصح الجهات الصحية معظم البالغين بالحصول على ما بين 7 و9 ساعات من النوم يوميًا للحفاظ على صحة الدماغ والقلب والجسم بشكل عام.

كما أن انتظام مواعيد النوم والاستيقاظ لا يقل أهمية عن عدد الساعات نفسها، إذ يساعد على دعم الساعة البيولوجية وتحسين جودة النوم.

نصائح لحماية الدماغ من آثار السهر

يوصي أطباء الأعصاب بعدد من الخطوات البسيطة، منها:

* الالتزام بموعد ثابت للنوم.
* تقليل استخدام الهاتف والشاشات قبل النوم.
* تجنب المنبهات مثل القهوة في ساعات المساء.
* ممارسة النشاط البدني بانتظام.
* متابعة ضغط الدم ومستويات السكر والكوليسترول بشكل دوري.

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بتنام الساعة كام.. عادة يفعلها الملايين قبل النوم قد تزيد خطر السكتة الدماغية

عادة يفعلها الملايين قبل النوم قد تزيد خطر السكتة الدماغية
عادة يفعلها الملايين قبل النوم قد تزيد خطر السكتة الدماغية
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