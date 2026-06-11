الحبس سنة مع الشغل للمتهم بسرقة عم شعبان "بائع الجرائد" في حلوان

قضت محكمة جنح حلوان بمعاقبة المتهم بسرقة عم شعبان بائع الجرائد في منطقة حلوان بالقاهرة سنة مع الشغل.

كانت كشفت الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يقوم خلاله أحد الأشخاص بسرقة مبلغ مالى بأسلوب المغافلة من بائع صحف بالقاهرة.

بالفحص أمكن تحديد المجنى عليه وهو بائع صحف مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان، وبسؤاله أقر أنه بتاريخ 28 مايو المنقضى قام الشخص "الظاهر بمقطع الفيديو" بمغافلته وسرقة مبلغ مالى منه حصيلة بيعه الصحف.

أمكن ضبط مرتكب الواقعة وهو عنصر جنائى مقيم بذات الدائرة، وبحوزته المبلغ المالى المستولى عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.