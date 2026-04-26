رياضة

فرانشيسكو كيكي يعلن رحيله عن فريق الطائرة بالزمالك

عبدالله هشام

أعلن الإيطالي فرانشيسكو كيكي، المدير الفني لفريق الكرة الطائرة بنادي الزمالك رحيله عن منصبه بعد قرار النادي بتعيين جهاز فني مصري.

وقال فرانشيسكو كيكي عبر حسابه الرسمي بفيس بوك: أود أن أشكر نادي الزمالك على كل ما قدموه لي خلال هذين الشهرين، وأشكر جماهير النادي، الذين سألني الكثير منهم عما إذا كنت سأبقى.

وأضاف: كان قراري هو البقاء ومحاولة تقديم ما يستحقه النادي. لسوء الحظ، بعد التوصل إلى اتفاق، لم نتمكن من تمديد تعاوننا. 

وواصل: أود أن أعرب عن خالص امتناني لنائب رئيس النادي، وللاعبين الذين أعانقهم، كما فعلت بعد نهائي الكأس، لأنهم خلال هذين الشهرين بذلوا كل ما في وسعهم من أجلي ومن أجل الفوز، وخاصة من أجل النادي وملايين مشجعيه. 

وأوضح : لقد اكتشفت بلدًا استثنائيًا، شعبًا يعطي الآخرين حتى ما لا يملكونه لأنفسهم أشكر كل من اعتنى بصالة الرياضة لدينا، دائمًا بابتسامة حتى عندما ننتهي من التدريب في الساعة الثانية صباحًا.

وأردف : أشكر وأعانق زملائي في الرياضات الداخلية، من كرة السلة إلى كرة اليد، الذين استقبلوني كل يوم بابتسامة، والذين أعدوا لي الشاي أو القهوة التركية، وشكر خاص لفريقي: محمد، مصطفى، جوزيف، تامر، وجميع أعضاء الجهاز الفني، والطاقم الطبي وطاقم العلاج الطبيعي، كنتم بمثابة عائلة حقيقية، عائلة لا تربطنا بها صلة دم، ولذلك أنتم أغلى ما أملك.

واختتم كيكي تصريحاته قائلا : أما للجماهير، فأقول: هيا يا زمالك! سواءً في كرة القدم، أو الكرة الطائرة، أو كرة السلة، أو كرة اليد، أو أي رياضة أخرى. افتخروا، حتى لو خسرتم المباراة النهائية، طالما أنكم تلعبون بكل حماس حتى اللحظة الأخيرة أو النقطة الأخيرة، شكرًا لكم على شهرين مليئين بالحماس، وعلى جعلي أشعر أنني واحد منكم، ستفترق طرقنا اليوم، ولكن من يدري، ربما نلتقي مجددًا في المستقبل، الزمالك أولًا

الزمالك نادي الزمالك فرانشيسكو كيكي فريق الزمالك أخبار الزمالك

رسميًا.. موعد إجازة عيد الأضحى 2026 وعدد أيام الراحة للموظفين والطلاب

محمد عبد اللطيف وزير التعليم

حقيقة تحويل المدارس التجريبية إلى عربي حكومي وعلى من يطبق | فيديو

زلزال السويس

هزة أرضية بقوة 4.3 ريختر تضرب السويس فجرًا وتوقظ المصريين .. ماذا حدث في مصر؟

البيض

بعد هبوط قوي.. مفاجأة في أسعار البيض اليوم بالأسواق

دواجن بيضاء

أسعار الدواجن ترتفع مجددا.. وهذا ثمن الكيلو الآن

الزمالك

رجالة الزمالك تتصدّر المشهد.. مصطفى يونس يُفجّر مفاجأة: لا أتمنى فوز الأهلي بالبطولة لهذه الأسباب

جمال عبد الناصر

وفاة ابنة عم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، والأسرة تتلقى العزاء في أسيوط

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 26 أبريل.. عيار 21 بكام؟

شباب ورياضة بني سويف

انطلاق خامس محطات ورش برنامج "نتشارك" بمحافظة بني سويف

حملات تموينية

ضبط 110 كيلو لحوم غير صالحة للاستخدام الأدمي في المنوفية

رفع كفاءة النظافة

رفع كفاءة منظومة النظافة والتجميل بنطاق حي شرق كفر الشيخ| صور

طريقة عمل توفي الكراميل

كيف تفرّق بين الصدفية والإكزيما؟ إليك الفروق الأساسية!

كيف تفرّق بين الصدفية والإكزيما؟ إليك الفروق الأساسية!
كيف تفرّق بين الصدفية والإكزيما؟ إليك الفروق الأساسية!
كيف تفرّق بين الصدفية والإكزيما؟ إليك الفروق الأساسية!

بدون بطانة.. فستان أروى جودة قبل التعديل يثير السوشيال ميديا

أنغام بفستان فيروزي في حفلتها بأبوظبي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : فرق توقيت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لبنان وإسرائيل.. ضرورات تبيح المفاوضات!

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: عيد تحرير سيناء.. من دلالات التحرير ومعادلات القوة المعاصرة

الدكتور محمد المهدي يكتب

الدكتور محمد المهدي يكتب: حين يتكلم النور.. دولة التلاوة وصوت السماء

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

المزيد