فرانشيسكو كيكي يعلن رحيله عن فريق الطائرة بالزمالك

أعلن الإيطالي فرانشيسكو كيكي، المدير الفني لفريق الكرة الطائرة بنادي الزمالك رحيله عن منصبه بعد قرار النادي بتعيين جهاز فني مصري.

وقال فرانشيسكو كيكي عبر حسابه الرسمي بفيس بوك: أود أن أشكر نادي الزمالك على كل ما قدموه لي خلال هذين الشهرين، وأشكر جماهير النادي، الذين سألني الكثير منهم عما إذا كنت سأبقى.

وأضاف: كان قراري هو البقاء ومحاولة تقديم ما يستحقه النادي. لسوء الحظ، بعد التوصل إلى اتفاق، لم نتمكن من تمديد تعاوننا.

وواصل: أود أن أعرب عن خالص امتناني لنائب رئيس النادي، وللاعبين الذين أعانقهم، كما فعلت بعد نهائي الكأس، لأنهم خلال هذين الشهرين بذلوا كل ما في وسعهم من أجلي ومن أجل الفوز، وخاصة من أجل النادي وملايين مشجعيه.

وأوضح : لقد اكتشفت بلدًا استثنائيًا، شعبًا يعطي الآخرين حتى ما لا يملكونه لأنفسهم أشكر كل من اعتنى بصالة الرياضة لدينا، دائمًا بابتسامة حتى عندما ننتهي من التدريب في الساعة الثانية صباحًا.

وأردف : أشكر وأعانق زملائي في الرياضات الداخلية، من كرة السلة إلى كرة اليد، الذين استقبلوني كل يوم بابتسامة، والذين أعدوا لي الشاي أو القهوة التركية، وشكر خاص لفريقي: محمد، مصطفى، جوزيف، تامر، وجميع أعضاء الجهاز الفني، والطاقم الطبي وطاقم العلاج الطبيعي، كنتم بمثابة عائلة حقيقية، عائلة لا تربطنا بها صلة دم، ولذلك أنتم أغلى ما أملك.

واختتم كيكي تصريحاته قائلا : أما للجماهير، فأقول: هيا يا زمالك! سواءً في كرة القدم، أو الكرة الطائرة، أو كرة السلة، أو كرة اليد، أو أي رياضة أخرى. افتخروا، حتى لو خسرتم المباراة النهائية، طالما أنكم تلعبون بكل حماس حتى اللحظة الأخيرة أو النقطة الأخيرة، شكرًا لكم على شهرين مليئين بالحماس، وعلى جعلي أشعر أنني واحد منكم، ستفترق طرقنا اليوم، ولكن من يدري، ربما نلتقي مجددًا في المستقبل، الزمالك أولًا