كيف يمكن لـ نادي الزمالك الفوز بالدوري؟.. أبرز السيناريوهات

علق الناقد الرياضي إسلام محمد على استعدادات فريقي الأهلي وبيراميدز للمواجهات الحاسمة في الدوري المصري، مشيرًا إلى أن المنافسة هذا الموسم أصبحت شديدة التعقيد بين أكثر من فريق على لقب البطولة، خاصة مع تقارب النقاط واشتعال الصراع حتى الجولات الأخيرة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، أن مباراة الأهلي وبيراميدز القادمة ستكون حاسمة بشكل كبير في تحديد شكل المنافسة على اللقب.

الأهلي في موقف صعب.. والفرصة قائمة للزمالك

إسلام محمد أوضح أن الأهلي يدخل المباراة المقبلة وهو في موقف لا يحتمل الخطأ، حيث قال "الأهلي لا بديل له عن الفوز"، مشيرًا إلى أن الفريق لا يملك رفاهية فقدان أي نقاط في ظل تبقي عدد محدود من المباريات.

وأضاف أن فريق الأهلي قد وضع نفسه في موقف صعب هذا الموسم بسبب التذبذب في النتائج، وهو ما جعله يعتمد بشكل كبير على نتائج الفرق الأخرى في سباق التتويج.

السيناريو المجنون: تعادل الأهلي وبيراميدز قد يمنح الزمالك الدوري

أشار إسلام محمد إلى أن هناك سيناريوهات محتملة قد تفتح الطريق أمام الزمالك للتتويج بالبطولة، خاصة إذا تعادل الأهلي وبيراميدز، وفاز الزمالك في مبارياته القادمة. وأكد أن هذه الاحتمالات قد تعكس مدى تعقيد المنافسة هذا الموسم، بحيث يصبح الزمالك الأقرب للقب إذا انتهت مباراة الأهلي وبيراميدز بالتعادل. وأضاف أن فوز الأهلي سيعيد المنافسة إلى الملعب ويعزز فرصه في استكمال الصراع على اللقب حتى الجولات الأخيرة، بينما قد يهدد تعثره فرصه في المشاركة بدوري أبطال إفريقيا.

الضغط على الأهلي في المرحلة الحاسمة

وأكد الناقد الرياضي أن المباراة القادمة بين الأهلي وبيراميدز ستظل محورية، حيث سيتوقف عليها الكثير من السيناريوهات المستقبلية للمنافسة على لقب الدوري هذا الموسم.