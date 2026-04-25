موعد مباراة الأهلي السعودي وماتشيدا زيلفيا الياباني والقنوات الناقلة

رباب الهواري


تتجه أنظار عشاق كرة القدم الآسيوية إلى المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، حيث يلتقي فريق الأهلي السعودي مع نظيره ماتشيدا زيلفيا الياباني في مواجهة قوية لحسم اللقب. 

ويسعى كلا الفريقين لتحقيق إنجاز تاريخي والتتويج بالبطولة الأغلى على مستوى الأندية في القارة.

طريق الفريقين إلى النهائي


نجح الأهلي السعودي في الوصول إلى المباراة النهائية بعد فوز مثير على فيسيل كوبي الياباني بنتيجة هدفين مقابل هدف في نصف النهائي، ليؤكد قوته وقدرته على المنافسة حتى اللحظات الأخيرة.
في المقابل، تمكن فريق ماتشيدا زيلفيا من حجز مقعده في النهائي عقب انتصاره الصعب على الأهلي الإماراتي بهدف دون رد، في مباراة اتسمت بالندية والانضباط التكتيكي.

موعد مباراة الأهلي وماتشيدا زيلفيا


تُقام المباراة النهائية اليوم السبت، حيث تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السابعة والربع مساءً بتوقيت مصر ومكة المكرمة، في توقيت مناسب لعشاق الكرة الآسيوية لمتابعة هذا الحدث الكبير.

القنوات الناقلة للمباراة


يمكن متابعة اللقاء المرتقب عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، وتحديدًا قناة beIN Sports 1، التي ستنقل المباراة بشكل مباشر. كما تُذاع المباراة أيضًا عبر قناة الكأس القطرية 5، ما يتيح خيارات متعددة للجماهير لمشاهدة النهائي.


تحظى هذه المباراة باهتمام واسع من الجماهير العربية والآسيوية، خاصة في ظل الأداء القوي الذي قدمه الفريقان خلال مشوار البطولة. ومن المتوقع أن يشهد اللقاء إثارة كبيرة وتنافسًا قويًا حتى اللحظات الأخيرة لحسم هوية البطل

