يشعر الجميع بالجوع كإشارة طبيعية تدل على حاجة الجسم إلى الطاقة، لكن عندما يتحول الجوع إلى شعور دائم لا يختفي حتى بعد تناول وجبة كافية، فقد يكون الأمر أكثر من مجرد رغبة في تناول الطعام.

الجوع المستمر قد يكون علامة على مشكلة صحية خفية

فالجوع المستمر أو المفرط قد يرتبط بعادات غذائية غير صحية، كما قد يكون في بعض الحالات علامة على وجود مشكلة صحية تحتاج إلى الانتباه، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

الإصابة بمرض السكري

يعد الجوع الشديد والمستمر من الأعراض التي قد تظهر لدى بعض المصابين بمرض السكري، خاصة عندما تكون مستويات السكر في الدم مرتفعة وغير مستقرة. فعلى الرغم من وجود الجلوكوز في الدم، قد لا تستطيع الخلايا استخدامه بشكل فعال، مما يدفع الجسم لإرسال إشارات متكررة بالحاجة إلى تناول الطعام.

لا تتجاهله.. الجوع المستمر قد يكون علامة على مشكلة صحية خفية

اضطرابات الغدة الدرقية

يمكن أن يؤدي فرط نشاط الغدة الدرقية إلى زيادة سرعة عمليات التمثيل الغذائي في الجسم، ما يجعل الشخص يحرق السعرات الحرارية بشكل أسرع، وبالتالي يشعر بالجوع المتكرر رغم تناوله الطعام بشكل طبيعي.

قلة تناول البروتين والألياف

لا تكون المشكلة دائماً مرضية، فقد يحدث الجوع المستمر بسبب نظام غذائي يفتقر إلى البروتين والألياف، وهما عنصران يساعدان على الشعور بالشبع لفترة أطول. لذلك فإن الاعتماد على السكريات والكربوهيدرات المكررة قد يؤدي إلى ارتفاع سريع في مستوى السكر بالدم يليه انخفاض سريع، ما يزيد الشعور بالجوع.

قلة النوم والتوتر النفسي

يؤثر الحرمان من النوم والضغوط النفسية على الهرمونات المسؤولة عن التحكم في الشهية، مثل هرموني الجريلين واللبتين، ما قد يؤدي إلى زيادة الرغبة في تناول الطعام والشعور بالجوع حتى دون حاجة فعلية للطاقة.

بعض الأدوية

قد تسبب بعض أنواع الأدوية زيادة الشهية كأحد آثارها الجانبية، مثل بعض أدوية علاج الاكتئاب أو أدوية الكورتيزون، لذلك من المهم مراجعة الطبيب إذا ظهر الجوع المفرط بعد بدء دواء جديد.

الحمل وزيادة احتياجات الجسم

خلال فترة الحمل تزداد احتياجات الجسم من الطاقة والعناصر الغذائية، لذلك قد تلاحظ بعض النساء زيادة واضحة في الشهية والشعور بالجوع بشكل متكرر، وهو أمر طبيعي في كثير من الحالات.

علامات تستدعي زيارة الطبيب

يجب عدم تجاهل الجوع المستمر إذا صاحبه فقدان وزن غير مبرر، أو عطش شديد، أو كثرة التبول، أو الشعور بالإرهاق الشديد، أو تغيرات مفاجئة في الشهية، لأن هذه العلامات قد تشير إلى مشكلة صحية تحتاج إلى تشخيص وعلاج.

كيف تقلل الشعور بالجوع طوال اليوم؟

يمكن السيطرة على الجوع المتكرر من خلال تناول وجبات متوازنة تحتوي على البروتين والخضروات والحبوب الكاملة، وشرب كمية كافية من الماء، والنوم لساعات كافية، وتجنب الإفراط في تناول الأطعمة الغنية بالسكر.