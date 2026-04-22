موعد مباراة النصر والأهلي القطري في دوري أبطال آسيا 2 والقنوات الناقلة

يستعد النصر لخوض مواجهة حاسمة أمام الأهلي القطري، مساء اليوم على ملعب “زعبيل” في الإمارات، ضمن منافسات نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2، في لقاء يحدد هوية المتأهل إلى المباراة النهائية.

موعد مباراة النصر والأهلي في دوري أبطال آسيا 2 والقنوات الناقلة

تقام مباراة النصر أمام الأهلي القطري في نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2 اليوم الأربعاء 22 أبريل 2026، على ملعب زعبيل في دبي.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت مصر، الموافق 7:00 مساءً بتوقيت السعودية.

ويدخل النصر المواجهة بقيادة نجمه كريستيانو رونالدو، الذي يطمح لمواصلة التألق وقيادة فريقه نحو أول لقب قاري آسيوي، بعدما اكتفى بالتتويج بالبطولة العربية منذ انضمامه إلى الفريق، رغم بصماته التهديفية الواضحة.

وقدم الفريق مستوى مميزًا في الأدوار السابقة، كان أبرزها الفوز الكبير على الوصل برباعية نظيفة في ربع النهائي، ما يعكس جاهزيته الفنية والبدنية لخوض التحدي القاري.

وفي حال تخطي هذه العقبة، سيواجه النصر في النهائي فريق غامبا أوساكا الياباني، الذي حجز مقعده عن منطقة الشرق، ليصبح الفريق السعودي على بُعد خطوة واحدة من تحقيق إنجاز تاريخي.

على الجانب الآخر، يدخل الأهلي القطري اللقاء بطموح كبير، رغم تراجع نتائجه محليًا، حيث يحتل مركزًا متأخرًا في الدوري، لكنه نجح في تقديم مستويات قوية على الصعيد القاري، ويحلم ببلوغ أول نهائي آسيوي في تاريخه.

ويعول الفريق القطري على حالته المعنوية المرتفعة، بعد سلسلة نتائج إيجابية مؤخرًا، حيث لم يتعرض لأي خسارة منذ نهاية فبراير، ما يمنحه دفعة قوية قبل مواجهة النصر المرتقبة.