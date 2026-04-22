يواصل برشلونة سعيه لحسم لقب الدوري الإسباني مبكرًا، عندما يستضيف نظيره سيلتا فيجو مساء اليوم على ملعب «كامب نو»، ضمن منافسات الجولة الـ33 من المسابقة.

موعد مباراة برشلونة ضد سيلتا فيجو في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

تقام المباراة في تمام الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "لويس كومبانيس الأولمبي".

وتنقل المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1، الناقل الحصري لمنافسات الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويدخل الفريق الكتالوني المواجهة وهو في صدارة الترتيب برصيد 79 نقطة، بعدما قدم موسمًا قويًا انعكس في نتائجه المميزة، ما يجعله قريبًا من التتويج باللقب مع اقتراب المسابقة من مراحلها الأخيرة.

ويعتمد برشلونة على أفضلية اللعب على أرضه وبين جماهيره لمواصلة سلسلة انتصاراته، خاصة أن كل نقطة باتت تمثل خطوة إضافية نحو اللقب، في ظل مطاردة مستمرة من ريال مدريد.

في المقابل، يخوض سيلتا فيجو اللقاء بطموحات مختلفة، إذ يسعى للخروج بنتيجة إيجابية تعزز موقعه في جدول الترتيب، حيث يحتل المركز السادس برصيد 44 نقطة، ويأمل في الحفاظ على فرصه في التأهل للمسابقات الأوروبية، رغم خروجه مؤخرًا من الدوري الأوروبي.