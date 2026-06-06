اتحاد طنجة: لا تواصل معنا من الزمالك.. وننتظر سداد مستحقات معالى كاملة

أكد عصام الطالبي، نائب رئيس نادي اتحاد طنجة المغربي، أنه لا توجد أي تطورات جديدة في ملف أزمة نادي الزمالك، مشيرًا إلى أن النادي المصري لا يزال موقوفًا عن القيد لحين سداد باقي مستحقات صفقة اللاعب عبد الحميد معالي بشكل كامل.

وأوضح الطالبي، خلال تصريحات لبرنامج “ستاد المحور”، أن إدارة اتحاد طنجة لم تتلقَ أي تواصل رسمي من جانب نادي الزمالك حتى الآن بشأن تسوية الملف، مؤكدًا أن ما يهم النادي المغربي في الوقت الحالي هو الحصول على مستحقاته المالية وحماية حقوقه القانونية.

وفي الوقت نفسه، أعرب نائب رئيس اتحاد طنجة عن أسفه لما يمر به نادي الزمالك من ظروف صعبة، متمنيًا أن يتمكن النادي من تجاوز أزمته الحالية والعودة إلى مكانته الطبيعية ومواصلة مسيرته التاريخية.