هيثم فاروق: سعيد باستجابة جماهير القلعة البيضاء لمبادرة الاشتراك في أبلكيشن زملكاوي

أعرب هيثم فاروق، نجم الزمالك السابق، عن سعادته باستجابة جماهير القلعة البيضاء لمبادرة الاشتراك في أبلكيشن زملكاوي.

وقال فاروق في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع المذيع محمد عبدالجليل على قناة نادي الزمالك: "هناك نتائج مبهرة على مبادرة الاشتراك في أبلكيشن زملكاوي ونخطط لاشتراك يتخطى المليون فرد في الأبلكيشن وهذه خدمة تقدم للجماهير وليس تبرعات".

وأضاف: "فضل نادي الزمالك على كل أبنائه كبير جدا، والأمر يسير بشكل جيد حتى الآن والموضوع ليس إجباري على الاطلاق للجماهير ولكن للقادرين على الاشتراك".

وأوضح: "الأمر ليس تبرعا ولكن محاولة لرد الجميل لنادي الزمالك، وهذا هو وقت مساندة القلعة البيضاء وليس التعليق على الأخطاء".