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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شوبير يثير الجدل: هل ينتقل عثمان ديمبيلي إلى الهلال السعودي؟

عثمان ديمبيلي
عثمان ديمبيلي
باسنتي ناجي

أثار الإعلامي أحمد شوبير الجدل حول مستقبل النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي، بعدما نشر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» تساؤلًا بشأن إمكانية انتقال اللاعب إلى الهلال السعودي خلال فترة الانتقالات الحالية.

عثمان ديمبيلي

وتأتي تساؤلات شوبير بالتزامن مع تقارير صحفية سعودية أكدت أن الهلال أرسل طلبًا رسميًا إلى باريس سان جيرمان من أجل الحصول على موافقة النادي الفرنسي لبدء التفاوض بشأن ضم ديمبيلي، في انتظار الرد الرسمي قبل التقدم بعرض مالي.

ودخل نادي الهلال السعودي بقوة في سباق التعاقد مع النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي، بعدما تقدم بعرض رسمي إلى باريس سان جيرمان من أجل ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقًا لتقارير صحفية، ينتظر الهلال رد إدارة باريس سان جيرمان لبدء مرحلة المفاوضات الرسمية وتحديد المقابل المالي للصفقة، التي قد تتحول إلى واحدة من أبرز صفقات الميركاتو الصيفي على مستوى العالم.

ويواصل الهلال تحركاته المكثفة لإبرام صفقات من العيار الثقيل، في إطار خطة الإدارة لإعادة بناء الفريق بعد موسم خرج فيه دون تحقيق أي بطولة، وهو ما دفع النادي إلى البحث عن تدعيمات قوية تعيده إلى منصات التتويج.

وتشير التقارير إلى أن إدارة الهلال تدرس الاستغناء عن عدد من اللاعبين الأجانب خلال الفترة المقبلة، يتقدمهم البرازيلي مالكوم والبرتغالي جواو كانسيلو، لتوفير مساحة لقيد صفقات جديدة.

ويُعد ديمبيلي أحد أبرز نجوم كرة القدم العالمية حاليًا، بعدما لعب دورًا بارزًا في تتويج باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا خلال الموسم الماضي، كما واصل تألقه على المستوى الفردي ليصبح من أبرز المرشحين للجوائز العالمية.

وخلال الموسم المنقضي، شارك النجم الفرنسي في 40 مباراة بقميص باريس سان جيرمان، سجل خلالها 20 هدفًا وقدم 11 تمريرة حاسمة، مؤكداً مكانته كأحد أهم عناصر الفريق.

ويستعد ديمبيلي حاليًا للمشاركة مع منتخب فرنسا في منافسات كأس العالم 2026، وسط ترقب لمستقبله مع النادي الباريسي وإمكانية انتقاله إلى الدوري السعودي خلال الأسابيع المقبلة.

عثمان ديمبيل شوبير سان جرمان

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