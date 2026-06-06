مصر بتجري للحضارة.. انطلاق ماراثون المتاحف بالجيزة لتعزيز وعي الشباب رياضيا وثقافيا

انطلقت فعاليات «ماراثون المتاحف» بمحافظة الجيزة، اليوم السبت، تحت شعار «مصر بتجري للحضارة»، وذلك في إطار حرص الدولة المصرية على نشر الثقافة الرياضية وتعزيز مفاهيم الهوية الوطنية والانتماء لدى الشباب، وبما يتكامل مع الجهود الوطنية لدعم الوعي الحضاري والثقافي من خلال المتاحف المصرية،

ويأتي الماراثون برعاية وزارة الشباب والرياضة ووزارة الثقافة، وبالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، في إطار تقديم نموذج متكامل يجمع بين الرياضة والثقافة في تجربة تفاعلية مبتكرة تستهدف مختلف الفئات العمرية من الشباب.

وشهدت فعاليات الماراثون بمحافظة الجيزة مشاركة 300 شاب وفتاة، ضمن مستهدف إجمالي يبلغ 2100 مشارك على مستوى الجمهورية، حيث انطلق السباق من أمام بوابة متحف الفن المصري الحديث بمنطقة الأوبرا، مرورًا بمتحف محمود مختار، وصولًا إلى محطة الختام بمتحف محمد محمود خليل وحرمه بالجيزة.

وتهدف المبادرة إلى تفعيل دور المتاحف المصرية باعتبارها جسورًا معرفية وثقافية للأجيال الجديدة، من خلال دمج برامج الزيارة المتحفية مع الأنشطة الرياضية، بما يسهم في ترسيخ قيم الانتماء الوطني وتعزيز الهوية المصرية، وربط الشباب بتاريخ دولتهم وحضارتها العريقة.

وعقب انتهاء الحدث، تم شرح مقتنيات متحف محمد محمود خليل وحرمه من خلال مدير المتحف، إلى جانب تنفيذ عدد من الفعاليات والأنشطة الفنية المصاحبة، والتي شهدت تفاعلاً كبيرًا من الشباب المشاركين.

وتأتي هذه الفعالية ضمن مبادرة «مصر بتجري للحضارة»، التي تُنفذ في عدد من محافظات الجمهورية تشمل القاهرة والجيزة والإسكندرية وبورسعيد وقنا، من خلال تنظيم فعاليات للمشي والجري بمسارات تمر بالمناطق الأثرية والمتاحف، بهدف إتاحة الفرصة أمام الشباب للتعرف على تاريخ مصر وحضارتها بشكل مباشر وعملي، وتعزيز ارتباطهم بتراثهم الوطني.