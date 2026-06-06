كأس العالم| شوط أول إيجابي بين الولايات المتحدة وألمانيا

تعادل منتخبا الولايات المتحدة وألمانيا 1-1 في الشوط الأول من المواجهة الودية بينهما، والمقامة على ملعب "سولدير فيلد"، في إطار تحضيرات المنتخبين لخوض نهائيات كأس العالم fifa 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

تقدم منتخب ألمانيا بالهدف الأول عن طريق كاي هافيرتز مهاجم أرسنال، بعد مرور 3 دقائق فقط على بداية اللقاء

وتعادل أنتوني روبنسون لمنتخب الولايات المتحدة في الدقيقة 37.



تشكيل الولايات المتحدة

مات فريز، سيرجينيو ديست، تايلر آدامز، أنتوني روبنسون، ويستون ماكيني، كريستيان بوليسيتش، مايلز روبنسون، تيم ريام، أليكس فريمان، ماليك تيلمان وفولارين بالوجون.

تشكيل منتخب ألمانيا

أوليفر باومان، كاي هافيرتز، ناثان براون، جوناثان تاه، جمال موسيالا، ليروي ساني، بافلوفيتش، نيكو شلوتربيك، فيليكس نميتشا، جوشوا كيميش وفلوريان فيرتز.