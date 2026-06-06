كأس العالم | تشكيل مواجهة الولايات المتحدة وألمانيا الودية

كشف منتخبا الولايات المتحدة وألمانيا عن عن التشكيل الرسمي للمواجهة الودية، على ملعب "سولدير فيلد"، في إطار تحضيرات المنتخبين لخوض نهائيات كأس العالم fifa 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك .

قبل مواجهة البرازيل .. أرقام مميزة لمنتخب مصر تحت قيادة حسام حسن جدل واسع في ألمانيا بسبب عودة نوير.. انتقادات حادة لقرار ناجلسمان قبل كأس العالم

جاء تشكيل الولايات المتحدة كالتالي

مات فريز، سيرجينيو ديست، تايلر آدامز، أنتوني روبنسون، ويستون ماكيني، كريستيان بوليسيتش، مايلز روبنسون، تيم ريام، أليكس فريمان، ماليك تيلمان وفولارين بالوجون.

تشكيل منتخب ألمانيا كالتالي

أوليفر باومان، كاي هافيرتز، ناثان براون، جوناثان تاه، جمال موسيالا، ليروي ساني، بافلوفيتش، نيكو شلوتربيك، فيليكس نميتشا، جوشوا كيميش وفلوريان فيرتز.