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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كأس العالم | تشكيل مواجهة الولايات المتحدة وألمانيا الودية

كاس العالم
كاس العالم
حسام الحارتي

كشف منتخبا الولايات المتحدة وألمانيا عن عن التشكيل الرسمي للمواجهة الودية، على ملعب "سولدير فيلد"، في إطار تحضيرات المنتخبين لخوض نهائيات كأس العالم fifa 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك .

جاء تشكيل الولايات المتحدة كالتالي

مات فريز، سيرجينيو ديست، تايلر آدامز، أنتوني روبنسون، ويستون ماكيني، كريستيان بوليسيتش، مايلز روبنسون، تيم ريام، أليكس فريمان، ماليك تيلمان وفولارين بالوجون. 
 تشكيل منتخب ألمانيا كالتالي
أوليفر باومان، كاي هافيرتز، ناثان براون، جوناثان تاه، جمال موسيالا، ليروي ساني، بافلوفيتش، نيكو شلوتربيك، فيليكس نميتشا، جوشوا كيميش وفلوريان فيرتز.

الولايات المتحدة ألمانيا نهائيات كأس العالم

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