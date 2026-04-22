برشلونة يقترب من الحسم.. مواجهة سيلتا فيجو خطوة جديدة نحو لقب الليجا

يواصل برشلونة سعيه لحسم لقب الدوري الإسباني مبكرًا، عندما يستضيف نظيره سيلتا فيجو مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب «كامب نو»، ضمن منافسات الجولة الـ33 من المسابقة.

ويدخل الفريق الكتالوني المواجهة وهو في صدارة الترتيب برصيد 79 نقطة، بعدما قدم موسمًا قويًا انعكس في نتائجه المميزة، ما يجعله قريبًا من التتويج باللقب مع اقتراب المسابقة من مراحلها الأخيرة.

ويعتمد برشلونة على أفضلية اللعب على أرضه وبين جماهيره لمواصلة سلسلة انتصاراته، خاصة أن كل نقطة باتت تمثل خطوة إضافية نحو اللقب، في ظل مطاردة مستمرة من ريال مدريد.

في المقابل، يخوض سيلتا فيجو اللقاء بطموحات مختلفة، إذ يسعى للخروج بنتيجة إيجابية تعزز موقعه في جدول الترتيب، حيث يحتل المركز السادس برصيد 44 نقطة، ويأمل في الحفاظ على فرصه في التأهل للمسابقات الأوروبية، رغم خروجه مؤخرًا من الدوري الأوروبي.

وتزداد أهمية المرحلة المقبلة مع إعلان رابطة الليجا عن مواعيد الجولة الـ35، التي تشهد مواجهة مرتقبة بين برشلونة وريال مدريد في «الكلاسيكو»، وهي مباراة قد تلعب دورًا حاسمًا في تحديد بطل الموسم، حال واصل الفريق الكتالوني نتائجه الإيجابية.