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مشهد استثنائي يسبق مواجهة مصر والبرازيل في أمريكا.. ضابط شرطة أمريكي يخطف الأنظار
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مشهد استثنائي يسبق مواجهة مصر والبرازيل في أمريكا.. ضابط شرطة أمريكي يخطف الأنظار

ظابط امريكى يخطف الانظار
ظابط امريكى يخطف الانظار
رباب الهواري

شهدت الساعات التي سبقت المباراة الودية المرتقبة بين منتخب مصر ونظيره البرازيلي أجواءً حماسية مميزة في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث حرصت أعداد كبيرة من الجماهير المصرية على التواجد أمام مقر إقامة بعثة الفراعنة لتقديم الدعم والمؤازرة للاعبين قبل المواجهة المهمة ضمن الاستعدادات النهائية لبطولة كأس العالم 2026.

الجماهير المصرية ترسم لوحة رائعة من التشجيع

توافد المشجعون المصريون من مختلف المدن الأمريكية حاملين الأعلام المصرية، مرددين الهتافات والأغاني الوطنية التي أضفت أجواءً استثنائية حول مقر إقامة المنتخب. وأظهرت الجماهير حماسًا كبيرًا ورغبة واضحة في رفع معنويات اللاعبين والجهاز الفني قبل خوض اللقاء المرتقب أمام أحد أقوى منتخبات العالم.

وأكدت الجماهير من خلال حضورها المكثف ثقتها في قدرة المنتخب الوطني على تقديم أداء قوي خلال منافسات كأس العالم المقبلة، مشددة على أهمية الوقوف خلف الفريق في هذه المرحلة المهمة.

وفي لقطة لاقت تفاعلًا واسعًا بين الحاضرين، خطف أحد ضباط الشرطة الأمريكية الأنظار بعدما تفاعل بشكل لافت مع الجماهير المصرية المحتشدة أمام مقر إقامة البعثة. ومع تزايد الهتافات الحماسية، انضم الضابط إلى الأجواء الاحتفالية، حيث أبدى إعجابه بالحماس المصري وشارك المشجعين لحظات من الفرح والتشجيع.

وأضفى هذا المشهد طابعًا مميزًا على التجمع الجماهيري، خاصة بعدما تجاوب الضابط مع الأغاني والهتافات التي رددها المشجعون، في صورة عكست الروح الرياضية والأجواء الودية المصاحبة للحدث.

تأتي هذه الأجواء المميزة قبل المباراة الودية التي تجمع منتخب مصر بمنتخب البرازيل، والتي تمثل اختبارًا قويًا للفراعنة قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2026. ويأمل الجهاز الفني في الاستفادة من هذه المواجهة للوصول إلى أفضل جاهزية فنية وبدنية، فيما تواصل الجماهير المصرية تقديم رسائل الدعم والثقة للمنتخب، في مشهد يؤكد ارتباطها الدائم بالفريق الوطني أينما كان

منتخب مصر البرازيل كأس العالم اخبار الرياضة

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