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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تعادل مُثير بين سويسرا وأستراليا في مواجهة ودية استعدادًا لكأس العالم 2026

منتخب سويسرا
منتخب سويسرا

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل منتخب المواجهة الودية التي جمعت بين منتخبي سويسرا وأستراليا، مساء السبت، على ملعب سان دييجو بالولايات المتحدة الأمريكية، في إطار استعدادات المنتخبين للاستحقاقات الدولية المقبلة ونهائيات كأس العالم 2026.

سويسرا تفرض سيطرتها وتتقدم في الشوط الأول

بدأ المنتخب السويسري المباراة بقوة ونجح في فرض سيطرته على مجريات اللعب منذ الدقائق الأولى، مستفيدًا من تحركاته الهجومية السريعة واستحواذه على الكرة. وترجم هذا التفوق إلى هدف مبكر سجله دان ندوي، مانحًا منتخب بلاده الأفضلية في النتيجة.

وواصل المنتخب السويسري ضغطه خلال الشوط الأول، وصنع العديد من الفرص الخطيرة التي كادت أن تضاعف النتيجة، إلا أن اللمسة الأخيرة حالت دون تعزيز التقدم. في المقابل، عانى المنتخب الأسترالي من صعوبة في بناء الهجمات والوصول إلى المرمى، واكتفى بمحاولات محدودة لم تشكل تهديدًا حقيقيًا، لينتهي الشوط الأول بتقدم سويسرا بهدف دون رد.

انتفاضة أسترالية وهدف التعادل

مع انطلاق الشوط الثاني، أجرى الجهاز الفني للمنتخب الأسترالي عدة تغييرات منحت الفريق حيوية أكبر على المستوى الهجومي. ونجح المنتخب في استثمار هذا التحسن عندما سجل المهاجم تيتي ينجي هدف التعادل في الدقيقة الخامسة والخمسين، مستفيدًا من تمريرة عرضية متقنة من زميله كونور ميتكالف، ليحرز أول أهدافه الدولية بقميص منتخب أستراليا.

فرص ضائعة وندية حتى النهاية

شهدت الدقائق المتبقية من اللقاء تبادلًا للهجمات بين المنتخبين في محاولة لخطف هدف الفوز. وأهدر المنتخب السويسري أكثر من فرصة محققة، أبرزها رأسية سيدريك إيتن التي مرت فوق العارضة بقليل. كما اقترب المنتخب الأسترالي من تسجيل هدف الانتصار في اللحظات الأخيرة عبر محمد توريه، إلا أن يقظة الدفاع السويسري وتألق الحارس جريجور كوبيل حالا دون تغيير النتيجة.

وبهذه النتيجة، يواصل المنتخبان تحضيراتهما الفنية والبدنية قبل الاستحقاقات الرسمية المقبلة، بعد مباراة اتسمت بالإثارة والندية حتى صافرة النهاية

منتخب سويسرا استراليا كأس العالم اخبار الرياضة

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