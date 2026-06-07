رد الجميل للقلعة البيضاء .. هيثم فاروق يكشف أهداف مشروع «زملكاوي»

أعرب هيثم فاروق، نجم الزمالك السابق، عن سعادته باستجابة جماهير القلعة البيضاء لمبادرة الاشتراك في تطبيق «زملكاوي».

وقال فاروق، في تصريحات لبرنامج «زملكاوي» الذي يقدمه الإعلامي محمد عبد الجليل على قناة نادي الزمالك: «هناك نتائج مبهرة لمبادرة الاشتراك في تطبيق زملكاوي، ونخطط للوصول إلى أكثر من مليون مشترك في التطبيق. وهذه خدمة تُقدَّم للجماهير وليست تبرعات».

وأضاف: «فضل نادي الزمالك على جميع أبنائه كبير جدًا، والأمور تسير بشكل جيد حتى الآن. كما أن الاشتراك ليس إجباريًا على الإطلاق، وإنما موجَّه للقادرين على الاشتراك».

وأوضح: «الأمر ليس تبرعًا، بل محاولة لرد الجميل لنادي الزمالك، وهذا هو وقت مساندة القلعة البيضاء، وليس الانشغال بالتعليق على الأخطاء».