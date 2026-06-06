الزمالك يكشف عن حقيقة جمع 5 ملايين دولار لحل أزمات القيد والتسويات

نفى الإعلامي جمال الغندور، عن مصدر مسئول بنادي الزمالك ما تردد خلال الساعات الماضية بشأن نجاح النادي في جمع 5 ملايين دولار للمساهمة في تسوية القضايا وسداد الالتزامات المالية المرتبطة بملف القيد.

رجال الأعمال يتدخلون

وأكد الغندور في تصريحاته لبرنامجه ستاد المحور، أن باب المساهمة لا يزال مفتوحًا أمام محبي النادي ورجال الأعمال الداعمين للزمالك للمشاركة في إنهاء الأزمات المالية وتسوية القضايا القائمة، مشددًا على أنه حتى الآن لم يتم جمع أي مبالغ مالية بالشكل الذي تم تداوله، ولم تحدث أي تطورات رسمية بشأن هذا الملف.