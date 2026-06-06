وفد من الزمالك في المغرب لحل أزمة القيد.. تحركات مكثفة لإنهاء ملفي مصدق ومعالي

وصل وفد من نادي الزمالك إلى المغرب من أجل التحرك بشكل عاجل لحسم ملفي الثنائي المغربي صلاح مصدق وعبد الحميد معالي، في خطوة تستهدف إنهاء الأزمة المتعلقة بالمستحقات المالية للاعبين، والتي تسببت في تعرض النادي لعقوبة إيقاف القيد.

الزمالك فى طريقه لحل أزمة ثنائى المغرب

يضم الوفد الزملكاوي عبد الرحمن إسماعيل، مدير التعاقدات بالنادي، إلى جانب شريف صفوت، مدير شئون اللاعبين والمدربين الأجانب، حيث يسعى الثنائي لعقد جلسات مع الأطراف المعنية للتوصل إلى تسوية نهائية للملفين خلال الساعات المقبلة.

تأتي هذه الخطوة ضمن جهود إدارة الزمالك لرفع عقوبة إيقاف القيد وفتح الباب أمام تدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات المقبلة، في ظل رغبة النادي في إغلاق كافة الملفات القانونية والمالية العالقة.

ويولي مسئولو الزمالك أهمية كبيرة لهذه الزيارة، لأن إنهاء أزمة المستحقات الخاصة بصلاح مصدق وعبد الحميد معالي يمثل خطوة أساسية نحو استعادة النادي لحقه في قيد الصفقات الجديدة استعدادًا للموسم المقبل.

وتأمل إدارة القلعة البيضاء في التوصل إلى حلول نهائية وسريعة، بما يضمن إنهاء الأزمة بشكل رسمي وعودة الاستقرار إلى ملف التعاقدات قبل انطلاق الموسم الجديد.