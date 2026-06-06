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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أناقة وفخامة.. ظهور مميز لـ مفيدة شيحة في برنامج «من ماسبيرو»

مفيدة شيحة
مفيدة شيحة
باسنتي ناجي

لفتت الإعلامية مفيدة شيحة الأنظار بإطلالة راقية وأنيقة خلال مشاركتها في إحدى حلقات برنامج «من ماسبيرو» المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، حيث ظهرت بإطلالة كلاسيكية جمعت بين البساطة والفخامة، ما حصد تفاعلاً واسعًا من الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

مفيدة شيحة

وارتدت مفيدة شيحة بدلة سوداء أنيقة مطرزة بتفاصيل لامعة على الأكتاف والصدر، نسّقتها مع تسريحة شعر قصيرة باللون الفضي، لتبرز بإطلالة عصرية لاقت إشادات كبيرة من متابعيها ومحبيها، خاصة مع اعتمادها على مكياج هادئ أبرز ملامحها بشكل ناعم ومتناسق.

وجاء ظهور الإعلامية ضمن فقرة «آنستونا» ببرنامج «من ماسبيرو»، والتي تستضيف نخبة من الإعلاميات اللاتي ارتبطت بداياتهن المهنية بشاشة التلفزيون المصري، في لقاء استعادوا خلاله أبرز محطات مشوارهن الإعلامي وتجاربهن المهنية داخل ماسبيرو. 

ويُعد برنامج «من ماسبيرو» أحد أبرز البرامج الحوارية الجديدة التي أطلقها التلفزيون المصري مؤخرًا، في إطار خطة تطوير المحتوى الإعلامي واستعادة بريق الشاشة الوطنية، حيث يضم مجموعة من نجوم الإعلام المصري ويُعرض يوميًا على القناة الأولى.

مفيدة شيحة نجوم الفن الفنانة مفيدة شيحة

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