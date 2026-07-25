خلافات وتهديدات بالرحيل.. تطورات ساخنة في ملف مدرب الزمالك الجديد

كشف الإعلامي إسلام صادق عن تطورات جديدة في ملف المدير الفني الجديد لنادي الزمالك، مؤكدًا أن إدارة النادي غيرت وجهتها في الساعات الأخيرة بشأن هوية المدرب المنتظر.

وكتب إسلام صادق عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن الزمالك دخل في مفاوضات مع المدرب الإسباني "فرانكو"، في ظل تراجع النادي عن فكرة التعاقد مع الصربي رازوفيتش.

وأوضح صادق أن سبب التراجع عن رازوفيتش يعود إلى عدم اقتناع مسؤولي الزمالك بسيرته الذاتية، وهو ما دفع الإدارة للبحث عن خيارات أخرى خلال الفترة الحالية.

وأضاف أن هناك أيضًا خلافات بين إدارة الزمالك وجون إدوارد، بسبب كثرة تهديده بالرحيل، وهو ما تسبب في حالة من التوتر خلال المفاوضات الخاصة بملف المدير الفني.