الرخصة الأفريقية تحسم مصير الزمالك.. كل ما تريد معرفته عن شروط المشاركة وموعد إعلان الأندية المصرية في بطولات الكاف

تدخل الأندية المصرية المرشحة للمشاركة في البطولات الأفريقية مرحلة الحسم مع اقتراب غلق باب تقديم الملفات الخاصة بالحصول على رخصة المشاركة القارية والتي تعد شرطًا أساسيًا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" للسماح للأندية بخوض منافسات دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية في الموسم الجديد.

ويأتي نادي الزمالك في مقدمة الأندية التي تحظى باهتمام كبير خلال الفترة الحالية باعتباره بطل الدوري المصري والمرشح للمشاركة في دوري أبطال أفريقيا وسط حالة من الترقب داخل جماهير القلعة البيضاء لمعرفة موقف النادي من استيفاء جميع الشروط المطلوبة.

موعد حسم ملفات الرخصة الأفريقية

تنتهي اليوم السبت المهلة المحددة للأندية المصرية الراغبة في الحصول على الرخصة الأفريقية مع إغلاق المنصة الإلكترونية التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم والتي يتم من خلالها رفع المستندات والملفات المطلوبة.

وبعد انتهاء فترة استقبال الملفات تبدأ لجنة التراخيص التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم في مراجعة المستندات المقدمة من الأندية والتأكد من مدى استيفائها للشروط التي وضعها "كاف".

ومن المنتظر أن تنتهي اللجنة من عملية الفحص وإرسال النتائج النهائية إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم اليوم السبت ليتم بعدها تحديد موقف كل نادٍ بشكل رسمي سواء بالحصول على الرخصة أو عدم استيفاء الشروط المطلوبة.

ما هي الرخصة الأفريقية؟

الرخصة الأفريقية هي شهادة اعتماد يمنحها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم للأندية التي تستوفي مجموعة من المعايير الإدارية والمالية والرياضية وتعد بمثابة موافقة رسمية على مشاركة النادي في البطولات القارية.

ولا يعتمد "كاف" فقط على ترتيب الفرق في البطولات المحلية بل يشترط أيضًا قدرة النادي على الالتزام بالمعايير التنظيمية والمالية والقانونية التي تضمن مشاركة مستقرة في المنافسات الأفريقية.

وبالتالي فإن تحقيق مركز مؤهل في الدوري أو الفوز بالبطولة المحلية لا يعني تلقائيًا ضمان المشاركة إذ يجب على النادي اجتياز نظام التراخيص.

أبرز شروط الحصول على الرخصة الأفريقية

تتضمن معايير الاتحاد الأفريقي لكرة القدم للحصول على الرخصة عدة جوانب رئيسية من بينها:

1- المعايير الرياضية

يشترط الاتحاد الأفريقي أن يمتلك النادي هيكلًا رياضيًا منظمًا يشمل وجود فرق سنية وجهازًا فنيًا مؤهلًا وبرامج واضحة لتطوير اللاعبين.

2- المعايير الإدارية

يتطلب "كاف" وجود إدارة مستقرة داخل النادي مع تحديد واضح للمسؤوليات والهيكل التنظيمي بالإضافة إلى توافر الموظفين المختصين بإدارة الملفات الرياضية والقانونية.

3- المعايير المالية

يعد الجانب المالي من أهم شروط الحصول على الرخصة حيث يراجع الاتحاد الأفريقي موقف النادي المالي ومدى التزامه بسداد المستحقات وعدم وجود أزمات مالية أو ديون غير مسددة تجاه لاعبين أو أندية أو جهات رياضية.

4- المعايير القانونية

يشترط تقديم موقف واضح بشأن القضايا والأحكام الصادرة ضد النادي سواء أمام لجان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أو المحكمة الرياضية الدولية "كاس".

ولهذا السبب طلب اتحاد الكرة المصري من الأندية تقديم جميع المستندات المتعلقة بالأحكام والقرارات الصادرة ضدها إلى جانب توضيح موقف أي استئناف أو طعن قانوني تم اتخاذه.

5- معايير البنية التحتية والملاعب

يتعين على الأندية توفير ملعب مطابق لاشتراطات الاتحاد الأفريقي سواء من حيث أرضية الملعب أو الإضاءة أو التجهيزات الخاصة باستضافة المباريات القارية.

لماذا تحظى رخصة الزمالك باهتمام خاص؟

ارتبط اسم الزمالك خلال الفترة الأخيرة بملف الرخصة الأفريقية بسبب أهمية المشاركة في دوري أبطال أفريقيا خاصة بعد تتويجه بلقب الدوري المصري.

وتترقب جماهير النادي الأبيض موقف اللجنة المختصة خصوصًا أن الحصول على الرخصة يمثل خطوة ضرورية لاستكمال الاستعداد للموسم القاري الجديد.

وفي المقابل تعمل إدارة النادي على تجهيز جميع المستندات المطلوبة لضمان استيفاء الشروط وتجنب أي عوائق قد تؤثر على المشاركة الأفريقية.

الأندية المصرية التي تنتظر قرار الرخصة

تشمل قائمة الأندية المصرية المرشحة للحصول على رخصة المشاركة الأفريقية عددًا من الفرق وفقًا لترتيب الموسم الماضي وعلى رأسها:

الأهلي.

الزمالك.

بيراميدز.

سيراميكا كليوباترا.

المصري.

إنبي.

سموحة.

كما يدخل نادي زد ضمن قائمة الأندية التي قد تحصل على فرصة المشاركة القارية بعد وصوله إلى نهائي كأس مصر.

متى يتم إعلان الأندية المشاركة في البطولات الأفريقية؟

بعد انتهاء لجنة التراخيص من مراجعة الملفات يتم إرسال النتائج إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الذي يعتمد القائمة النهائية للأندية المشاركة في البطولات القارية.

ويتم الإعلان عن الأندية التي حصلت على الرخصة بعد انتهاء عملية المراجعة واعتماد القرارات رسميًا حيث لا يكفي إعلان اتحاد الكرة لترشيحات المشاركة بل يجب اعتماد الملفات وفق لوائح "كاف".

وبمجرد اعتماد القائمة النهائية يتم إخطار الأندية بموقفها سواء بالمشاركة في دوري أبطال أفريقيا أو كأس الكونفدرالية وفقًا لترتيبها المحلي وحصولها على الرخصة.

ماذا يحدث إذا فشل نادٍ في الحصول على الرخصة؟

عدم الحصول على الرخصة الأفريقية يعني فقدان حق المشاركة القارية حتى لو كان الفريق قد أنهى الموسم في مركز يؤهله رياضيًا.

وفي هذه الحالة يتم التعامل مع الأمر وفق لوائح الاتحاد الأفريقي وقد تنتقل فرصة المشاركة إلى نادٍ آخر مستوفٍ للشروط وفق ترتيب البطولة المحلية.