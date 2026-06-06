تنفيذًا لحكم قضائي .. القبض على عادل الخيال في الاستيلاء على صفحات حورية فرغلي |خاص

شهدت أزمة الفنانة حورية فرغلي مع حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي تطورًا جديدًا، بعدما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المنتج عادل الخيال تنفيذًا للحكم القضائي الصادر ضده في القضية المتعلقة بالاستيلاء على صفحاتها الرسمية.

وكشفت مديرة أعمال حورية فرغلي فى تصريح خاص لموقع “صدى البلد” ، أن القبض على عادل الخيال جاء تنفيذًا لحكم بالحبس لمدة عام، إلى جانب تغريمه 50 ألف جنيه، على خلفية اتهامه بالاستيلاء على حسابات الفنانة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت أن الأزمة لم تتوقف عند السيطرة على الصفحات فقط، إذ كان المتهم يساوم الفنانة على استعادتها، وطلب منها مبلغ 500 ألف جنيه مقابل إعادة الحسابات، إلى جانب توجيه تهديدات وضغوط متكررة خلال الفترة الماضية.

وأكدت أن الفنانة اتخذت جميع الإجراءات القانونية اللازمة فور تعرضها للواقعة، قبل أن تنتهي القضية بصدور الحكم وتنفيذه خلال الساعات الماضية.

وأشارت ان من المقرر أن يتم التواصل مع مباحث الإنترنت، من أجل استعادة الحسابات الرسمية للفنانة وإعادتها للعمل مرة أخرى خلال الفترة المقبلة.

أزمة حورية فرغلي

وكان أثار حساب يحمل اسم الفنانة حورية فرغلي على موقع «فيس بوك» حالة من الجدل خلال الساعات الماضية، بعدما نشر شخص زعم اختراق الحساب منشورًا أعلن فيه عن بث مباشر لكشف تفاصيل تتعلق بعلاقة تجمع الفنانة بالمنتج عادل الخيال، دون توضيح طبيعة تلك التفاصيل.

وجاء في المنشور: «انتظروني لايف الساعة 8 مساءً

وأثار المنشور تفاعلًا واسعًا بين المتابعين، فيما أقدم عدد من جمهور الفنانة على إلغاء متابعة الحساب، وسط تساؤلات حول حقيقة اختراقه وصحة ما تم نشره



نفت الفنانة حورية فرغلي الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي زعم تعرض منزلها لهجوم من مجموعة من البلطجية واستغاثتها بالشرطة.

وأكدت، في تصريحات خاصة، أن ما جرى لا يتعدى كونه مشادة نتجت عن تصادم بين سيارة وتاكسي أمام منزلها، موضحة أن الأمر تطور بين الطرفين بشكل طبيعي دون أي اعتداء عليها.