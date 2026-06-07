5558 جنيها.. تفاصيل سعر عيار 18 اليوم

ثبت سعر أوسط أعيرة الذهب مع بداية تعاملات اليوم الأحد 7-6-2026؛ على مستوى محلات الصاغة المختلفة.

آخر تحديث لسعر عيار 18

سجل آخر تحديث لـ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5558 جنيها للشراء و5507 جنيهات للبيع.

سعر الذهب

وأظهرت أسعار الأعيرة الذهبية؛ ثباتا داخل محلات الصاغة .

الذهب يرتفع

وصعد سعر الذهب مقدارا طفيفًا بمختلف الأعيرة الذهبية لم يجاوز 20 جنيها على الأقل بمختلف الأعيرة الذهبية مساء أمس.

آخر تحديث لسعر الذهب

سجل آخر تحديث لسعر جرام الذهب 6485 جنيها .

سعر عيار 24

سجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7411 جنيها للشراء و7342 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر 22 نحو 6793 جنيها للشراء و 6731 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

سجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 6485 جنيها للشراء و6425 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5558 جنيها للشراء و 5507 جنيهات للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب 51.88 ألف جنيه للشراء و 51.4 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب 4328 دولارا للشراء و 4327 دولارا للبيع.

الذهب في السوق العالمية

تعرضت أسعار الذهب لضغوط بيعية قوية ليصل سعر الأوقية عند مستوى 4328.98 دولار بعد موجة هبوط حادة دفعتها إلى أدنى مستوياتها منذ عدة أشهر.

كما أن الذهب الفوري تراجع خلال الجلسة بنسبة تجاوزت 3% ليصل إلى نحو 4323.61 دولار للأوقية، فيما انخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب إلى 4353.60 دولار للأوقية، مسجلة واحدة من أكبر الخسائر الأسبوعية خلال الفترة الأخيرة.

وهبطت العقود الآجلة الأمريكية تسليم أغسطس إلى 4365.30 دولار للأوقية، بينما تراجع الذهب الفوري خلال الأسبوع بنحو 4.6%.

بيانات الوظائف الأمريكية تضغط على الذهب

كما أن الضغوط الرئيسية على الذهب جاءت عقب صدور بيانات سوق العمل الأمريكية التي أظهرت إضافة الاقتصاد الأمريكي نحو 172 ألف وظيفة خلال مايو، متجاوزة توقعات الأسواق البالغة 85 ألف وظيفة.

وأشار التقرير إلى أن بيانات أبريل جرى تعديلها لتظهر إضافة 179 ألف وظيفة، مقارنة بالتقديرات السابقة البالغة 115 ألف وظيفة.

و عززت توقعات استمرار السياسة النقدية المتشددة لفترة أطول، وهو ما دفع المستثمرين إلى زيادة رهاناتهم على رفع أسعار الفائدة الأمريكية خلال الأشهر المقبلة.

كما أن الأسواق تسعر حاليًا احتمالية تصل إلى 68% لرفع الفائدة الأمريكية بمقدار 25 نقطة أساس خلال ديسمبر المقبل، مقارنة بنحو 50% قبل صدور بيانات الوظائف.