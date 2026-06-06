مفيدة شيحة: عمرو دياب جدع وراجل ولا يظهر إلا عبر التلفزيون المصري

أكدت الإعلامية مفيدة شيحة أن لقاءاتها مع كبار النجوم في بداية مشوارها الإعلامي كانت تحمل الكثير من التحديات والرهبة، مشيرة إلى أن أصعب الحوارات التي أجرتها كان مع الهضبة عمرو دياب، بسبب مكانته الكبيرة وجماهيريته الواسعة.

وأضافت مفيدة شيحة، خلال لقائها في برنامج «من ماسبيرو» عبر التلفزيون المصري، أن عمرو دياب يرتبط بعلاقة خاصة مع التلفزيون المصري، قائلة: «عمرو دياب مش بيطلع في أي حتة غير في التلفزيون المصري، وهو جدع وراجل ويعشق التلفزيون المصري جدًا».

وأوضحت أن حالة من التوتر الشديد سيطرت عليها قبل إجراء الحوار مع عمرو دياب في بداية مسيرتها الإعلامية، مؤكدة أن اللقاء كان من المحطات المهمة والمؤثرة في حياتها المهنية، خاصة أنه جاء في وقت كانت تخطو فيه خطواتها الأولى داخل ماسبيرو.

كما أشارت إلى أن ثاني أصعب لقاء أجرته كان مع الفنانة شيريهان، مؤكدة أن التعامل مع النجوم الكبار يحتاج إلى استعداد خاص وخبرة كبيرة، وأضافت: «دول نجوم حقيقيين وكبار، وليهم حضور مختلف جدًا».

ولفتت مفيدة شيحة إلى أن العمل داخل التلفزيون المصري منحها فرصة الاحتكاك بأسماء كبيرة صنعت تاريخ الفن والإعلام، وهو ما ساهم في تكوين شخصيتها المهنية وصقل خبراتها الإعلامية على مدار السنوات.