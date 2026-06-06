عمرو أديب بعد الهجوم الإيراني: إن شاء الله دول الخليج ستعود للأمن والاستقرار

قال الإعلامي عمرو أديب، إن إيران تفكر دائما في اتخاذ دول الخليج رهينة، وذلك في معرض تعليقه على استمرار هجمات طهران على الدول الخليجية.

وأضاف، خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء السبت، أن ما يحدث على الأرض أمر مرعب بشكل كبير، مؤكدا أن إيران تشن الهجمات على الخليج في الوقت الحالي لأسباب غير معروفة، رغم أن صراع إيران مع الولايات المتحدة وإسرائيل وبالتالي يفترض أن هجماتهما تركز عليهما.

وأوضح أن الاعتداءات التي كانت تشنها وقت الحرب كانت مفهومة لأنها قد تحمل طابعًا انتقاميًّا، لكن المثير للتساؤل في الوقت الحالي هو أنه ما الميزة الاستراتيجية التي تبحث عنها إيران من خلال شن الهجمات على دول الخليج في ظل إجراء المفاوضات.

ولفت إلى أن الاعتداءات طالبت البحرين والكويت والإمارات، مشيرًا إلى أن إيران تعلم أن علاقاتها في المنطقة وجودها مرهون بعلاقاتها مع دول خليجية كثيرة سواء تجارة أو صناعة أو استثمارات.

وختم بالقول: «إن شاء الله دول الخليج ستعود مرة أخرى للأمن والاستقرار».