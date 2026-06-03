اختراق حسابها.. منشور مثير للجدل بشأن حورية فرغلي والفنانة تكشف الحقيقة

أثار حساب يحمل اسم الفنانة حورية فرغلي على موقع «فيس بوك» حالة من الجدل خلال الساعات الماضية، بعدما نشر شخص زعم اختراق الحساب منشورًا أعلن فيه عن بث مباشر لكشف تفاصيل تتعلق بعلاقة تجمع الفنانة بالمنتج عادل الخيال، دون توضيح طبيعة تلك التفاصيل.

وجاء في المنشور: «انتظروني لايف الساعة 8 مساءً لكشف الحقيقة كاملة مع المنتج عادل الخيال، وحكايات حورية فرغلي، وفلوسي اللي عندها».





وأثار المنشور تفاعلًا واسعًا بين المتابعين، فيما أقدم عدد من جمهور الفنانة على إلغاء متابعة الحساب، وسط تساؤلات حول حقيقة اختراقه وصحة ما تم نشره



نفت الفنانة حورية فرغلي الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي زعم تعرض منزلها لهجوم من مجموعة من البلطجية واستغاثتها بالشرطة.

وأكدت، في تصريحات خاصة، أن ما جرى لا يتعدى كونه مشادة نتجت عن تصادم بين سيارة وتاكسي أمام منزلها، موضحة أن الأمر تطور بين الطرفين بشكل طبيعي دون أي اعتداء عليها.



كما شددت على أنها لم تتواصل مع الشرطة كما تردد، ووصفت الفيديو المنتشر بأنه «مفبرك وغير صحيح».

وأثار المقطع المتداول حالة واسعة من الجدل والتفاعل بين المتابعين، قبل أن تحسم الفنانة الأمر بتوضيح حقيقة الواقعة ونفي الشائعات المنتشرة حولها.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.