قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية يشيد بدعم البنك الياباني للتعاون الدولي لسندات "الساموراي"
الحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة إيواء طالب اللجوء دون إخطار قسم الشرطة
لبنان :6 شهداء في غارات إسرائيلية على منطقتي الحوش والمعمورة
3 موبقات للزمالك أدت لإيقاف القيد التأديبي في أزمة صلاح مصدق
اختراق حسابها.. منشور مثير للجدل بشأن حورية فرغلي والفنانة تكشف الحقيقة
الحملة الدولية للدفاع عن القدس تحذر من مخططات إسرائيلية لتهويد الأقصى..وتؤكد دعم الوصاية الهاشمية
الولايات المتحدة : التلوّيح برسوم جمركية جديدة على الاتحاد الأوروبي وعشرات الاقتصادات بسبب واردات "العمل القسري"
قوة دفاع البحرين: تدمير 3 صواريخ وعدد من المسيرات الإيرانية
لتحديث بيانات بطاقة التموين وخدمات المرور.. خطوات التسجيل في منصة مصر الرقمية
"تأثيرها على صحة الإنسان".. لماذا تتجه وزارة الزراعة لترشيد استخدام الأسمدة النيتروجينية؟
رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية: الحد من انتقال المرضى بين المحافظات لتلقي العلاج
بأكثر من 2.2 مليون راكب.. مطار القاهرة يحقق مؤشرات إيجابية في حركة المسافرين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

اختراق حسابها.. منشور مثير للجدل بشأن حورية فرغلي والفنانة تكشف الحقيقة

حوريه فرغلي
حوريه فرغلي
يمنى عبد الظاهر

أثار حساب يحمل اسم الفنانة حورية فرغلي على موقع «فيس بوك» حالة من الجدل خلال الساعات الماضية، بعدما نشر شخص زعم اختراق الحساب منشورًا أعلن فيه عن بث مباشر لكشف تفاصيل تتعلق بعلاقة تجمع الفنانة بالمنتج عادل الخيال، دون توضيح طبيعة تلك التفاصيل.

وجاء في المنشور: «انتظروني لايف الساعة 8 مساءً لكشف الحقيقة كاملة مع المنتج عادل الخيال، وحكايات حورية فرغلي، وفلوسي اللي عندها».


وأثار المنشور تفاعلًا واسعًا بين المتابعين، فيما أقدم عدد من جمهور الفنانة على إلغاء متابعة الحساب، وسط تساؤلات حول حقيقة اختراقه وصحة ما تم نشره


نفت الفنانة حورية فرغلي الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي زعم تعرض منزلها لهجوم من مجموعة من البلطجية واستغاثتها بالشرطة.

وأكدت، في تصريحات خاصة، أن ما جرى لا يتعدى كونه مشادة نتجت عن تصادم بين سيارة وتاكسي أمام منزلها، موضحة أن الأمر تطور بين الطرفين بشكل طبيعي دون أي اعتداء عليها.
 

كما شددت على أنها لم تتواصل مع الشرطة كما تردد، ووصفت الفيديو المنتشر بأنه «مفبرك وغير صحيح».

وأثار المقطع المتداول حالة واسعة من الجدل والتفاعل بين المتابعين، قبل أن تحسم الفنانة الأمر بتوضيح حقيقة الواقعة ونفي الشائعات المنتشرة حولها. 

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.

المنتج عادل الخيال اختراق الحساب حورية فرغلي الشائعات اخر اعمال حوريه فرغلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

توفيق عبد الحميد وسهام جلال

ماتت من ساعات ولا من سنين.. رد فعل صادم من توفيق عبدالحميد على وفاة سهام جلال

عمر مرموش وزوجته

بعد زواجه رسميا .. من هي جيلان الجباس زوجة عمر مرموش؟

سارة خليفة

سارة خليفة أمام المحكمة بتهمة هتك عرض سائقها

الدواجن

انخفاض جديد.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء بالأسواق

معاشات

موعد تطبيق الزيادة الجديدة للمعاشات | تفاصيل

وزير الخارجية الأمريكي

منافس مصر في المونديال.. وزير الخارجية الأمريكي يكشف مفاجأة بشأن منتخب إيران

إف 15

من سماء الكويت إلى عمق إيران.. طيار أمريكي يسقط مرتين بمقاتلة «إف 15» خلال 30 يومًا من الحرب

دومفريس

ريال مدريد يقترب من حسم اتفاقه مع الهولندي «دومفريس» .. وليفربول يترقب

بالصور

سر نجاح الأرز بالشعرية مثل المطاعم .. خطوات بسيطة تصنع الفارق

سر نجاح الأرز بالشعرية مثل المطاعم.. خطوات بسيطة تصنع الفرق
سر نجاح الأرز بالشعرية مثل المطاعم.. خطوات بسيطة تصنع الفرق
سر نجاح الأرز بالشعرية مثل المطاعم.. خطوات بسيطة تصنع الفرق

أكلات صيفية خفيفة لا تحتاج الوقوف طويلاً في المطبخ

أكلات صيفية خفيفة لا تحتاج الوقوف طويلاً في المطبخ
أكلات صيفية خفيفة لا تحتاج الوقوف طويلاً في المطبخ
أكلات صيفية خفيفة لا تحتاج الوقوف طويلاً في المطبخ

ماذا يحدث للجسم عند النوم أسفل المروحة طوال الليل؟

ماذا يحدث للجسم عند الجلوس أمام المروحة طوال الليل؟
ماذا يحدث للجسم عند الجلوس أمام المروحة طوال الليل؟
ماذا يحدث للجسم عند الجلوس أمام المروحة طوال الليل؟

بعد خسارتها الكبيرة للوزن.. إنجي وجدان تُفاجئ متابعيها عبر إنستجرام بإطلالة كاجوال رفقة زوجها | شاهد

إنجي وجدان
إنجي وجدان
إنجي وجدان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد الورداني

د. محمد ورداني يكتب: من يحمي قطرة المياه .. الإعلام أم الجمهور؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سوبك إم ساف الثاني

وائل الغول

وائل الغول يكتب : مكالمة الأوغاد

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : أم صلاح والحارة الضيقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الأمان والونس والعفوية .. الثالوث الذي يحفظ الحب حيًا

المزيد