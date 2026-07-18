الرئيس السيسي من تنزانيا: بحثنا مقترح إنشاء ممر متعدد الوسائط يربط بين "القاهرة" و "دار السلام" عن طريق إقامة مشروعات تنموية

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه بحث مع رئيسة تنزانيا إنشاء ممر متعدد الوسائط، يربط بين "القاهرة" و"دار السلام"، وذلك عن طريق إقامة عدد من المشروعات التنموية المشتركة.





وقال الرئيس السيسي في كلمته في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته التنزانية، :" لقد أعربت لفخامة الرئيسة عن تقديرنا للمواقف الإيجابية والمتزنة، التي تتبناها جمهورية تنزانيا المتحدة، في العديد من الملفات الإقليمية، التي تحظى باهتمام بلدينا الشقيقين".

وتابع الرئيس السيسي:" أكدت في هذا الصدد تطلعي لتعزيز الدور التنزاني الإيجابي والبناء، الذي يقوم على تشجيع إرادة التفاهم، وروح التعاون بين الأشقاء، شركاء النهر في منطقة حوض النيل".

واكمل الرئيس السيسي:" كما تناولنا القضايا الإقليمية والدولية التي تهم الطرفين؛ وعلى رأسها الأوضاع في الشرق الأوسط، والقرن الأفريقي والبحر الأحمر، وكذلك سُبل تعزيز العمل الأفريقي الجماعي، واتفقنا على مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين في مختلف الموضوعات ذات الاهتمام المشترك".