هجوم وبلطجية .. حورية فرغلي تكشف حقيقة الفيديو المتداول أمام منزلها

نفت الفنانة حورية فرغلي الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي زعم تعرض منزلها لهجوم من مجموعة من البلطجية واستغاثتها بالشرطة.

وأكدت، في تصريحات خاصة، أن ما جرى لا يتعدى كونه مشادة نتجت عن تصادم بين سيارة وتاكسي أمام منزلها، موضحة أن الأمر تطور بين الطرفين بشكل طبيعي دون أي اعتداء عليها.



كما شددت على أنها لم تتواصل مع الشرطة كما تردد، ووصفت الفيديو المنتشر بأنه «مفبرك وغير صحيح».

وأثار المقطع المتداول حالة واسعة من الجدل والتفاعل بين المتابعين، قبل أن تحسم الفنانة الأمر بتوضيح حقيقة الواقعة ونفي الشائعات المنتشرة حولها.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.