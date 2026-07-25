طارق يحيى: شوبير أفضل من بونو ومارتينيز في مونديال 2026

أشاد طارق يحيى، نجم الزمالك السابق، بالمستوى المميز الذي قدمه مصطفى شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر، خلال منافسات كأس العالم، مؤكدًا أنه كان أحد أبرز نجوم البطولة.

وقال طارق يحيى، خلال تصريحات عبر إذاعة "أون سبورت إف إم"، إن مصطفى شوبير يستحق التواجد بين أفضل حراس المرمى في البطولة، مشيرًا إلى أنه يضعه في المركز الثاني خلف الحارس الإسباني أوناي سيمون.

وأضاف أن حارس منتخب الرأس الأخضر، فوزينيا، جاء في المركز الثالث، بينما احتل الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز المركز الرابع، وجاء المغربي ياسين بونو في المركز الخامس ضمن قائمته لأفضل حراس البطولة.

وأكد طارق يحيى أن الأداء الذي قدمه مصطفى شوبير طوال مشوار المنتخب في المونديال كان استثنائيًا، وأسهم بشكل كبير في وصول الفراعنة إلى الأدوار الإقصائية، بعدما تصدى للعديد من الكرات الحاسمة وقدم مستويات لافتة نالت إشادة الجماهير والمتابعين.