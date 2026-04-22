رياضة

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد بيرنلي في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

إسراء أشرف

يخوض مانشستر سيتي اختبارًا جديدًا في سباق الدوري الإنجليزي الممتاز، عندما يحل ضيفًا على بيرنلي مساء اليوم الأربعاء، على ملعب «تيرف مور»، في مواجهة تحمل أهمية كبيرة للفريق السماوي في صراعه على اللقب.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد بيرنلي في الدوري الإنجليزي

الموعد: الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد بيرنلي في الدوري الإنجليزي

القناة الناقلة: beIN Sports 3 HDد

وتتجه الأنظار إلى النجم المصري عمر مرموش، الذي يأمل في استعادة مكانه في التشكيل بعد جلوسه على مقاعد البدلاء خلال مواجهتي تشيلسي وأرسنال، وفقًا لخيارات المدير الفني بيب جوارديولا.

ويدخل السيتي اللقاء بشعار الفوز فقط، بعد أن أعاد إحياء آماله في المنافسة على اللقب بانتصاره المهم على أرسنال بنتيجة 2-1، ليرفع رصيده إلى 67 نقطة، مقلصًا الفارق مع المتصدر إلى ثلاث نقاط فقط، مع امتلاكه مباراة مؤجلة قد تمنحه الأفضلية في الجولات الحاسمة.

وتشتعل المنافسة على لقب البريميرليج في الأمتار الأخيرة، حيث لا مجال لإهدار النقاط، سواء للسيتي أو لأرسنال، في ظل تقارب النقاط والضغط الكبير مع اقتراب نهاية الموسم.

ويواجه مانشستر سيتي برنامجًا مزدحمًا بالمباريات الصعبة، أبرزها أمام إيفرتون وبرينتفورد وبورنموث وكريستال بالاس وأستون فيلا، وهي مواجهات قد تلعب دورًا حاسمًا في تحديد بطل المسابقة.

في المقابل، يخوض أرسنال مواجهات قوية أيضًا، لكنه يتمتع بميزة خوض عدد من مبارياته داخل لندن، وهو ما قد يمنحه أفضلية نسبية في المرحلة الأخيرة من المنافسة.

ولن تكون مهمة السيتي سهلة أمام بيرنلي، الذي يقاتل للهروب من شبح الهبوط، إذ يحتل المركز قبل الأخير برصيد 20 نقطة، ما يمنح اللقاء طابعًا تنافسيًا قويًا، في ظل رغبة أصحاب الأرض في تحقيق مفاجأة أمام أحد أبرز المرشحين للقب.

