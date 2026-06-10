السعودية تتعادل سلبيا مع السنغال في الودية الأخيرة قبل كأس العالم

تعادلت السعودية سلبياً مع عشرة من لاعبي السنغال اليوم الأربعاء في المباراة الودية الأخيرة للمنتخبين قبل انطلاق كأس العالم FIFA 2026

واستعان اليوناني جورجيوس دونيس مدرب السعودية بتشكيلة أساسية في الشوط الأول، قبل أن يجري 10 تغييرات في الشوط الثاني.

وأكملت السنغال المباراة بعشرة لاعبين، بعد طرد المهاجم نيكولا جاكسون في الدقيقة 84 لحصوله على بطاقة صفراء ثانية.

وقدمت السعودية أداء مميزا، وهددت مرمى إدوار مندي حارس مرمى السنغال أكثر من مرة، أبرزها محاولة مصعب الجوير في الدقيقة 10، بعد تمريرة ذكية من القائد سالم الدوسري.

وتصدى محمد العويس حارس مرمى السعودية لضربة رأس سهلة من لامين كمارا في الدقيقة 14.

وأهدر محمد أبو الشامات فرصة تسجيل هدف التقدم للسعودية في الدقيقة 30، بعد أن لعب ضربة رأس من مسافة قريبة فوق المرمى.

وضغطت السنغال بشراسة على مرمى السعودية في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، لكن دون تهديد حقيقي على مرمى العويس.

وأطلق البديل أيمن يحيى تسديدة قوية من مسافة بعيدة بعد مرور ساعة من اللعب، مرت بجوار مرمى السنغال.

وتستهل السعودية مشوارها في المجموعة الثامنة من كأس العالم بمواجهة أوروغواي يوم 16 يونيو/حزيران، قبل أن تواجه إسبانيا ثم الرأس الأخضر.

فيما تبدأ السنغال مشوارها بمواجهة فرنسا في المجموعة التاسعة، ثم ستواجه النرويج والعراق.