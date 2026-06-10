آخر ما قاله الراحل عبدالعزيز مخيون عن تجسيده شخصية موسيقار الأجيال في 5 أعمال

رحل الفنان عبدالعزيز مخيون، عن عمر يناهز 83 عامًا، وذلك بعد تعرضه لأزمة صحية صعبة.

وكان آخر ما قاله الفنان الراحل عبدالعزيز مخيون فى أحد لقاءاته التلفزيونية السابقة كواليس تجسيده شخصية موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب، مؤكدًا أنه قدم الشخصية فى خمسة أعمال فنية مختلفة، كان أبرزها مسلسل «أم كلثوم» الذى اعتبره المحطة الأهم فى مشواره مع هذه الشخصية.



وقال الفنان الراحل عبدالعزيز مخيون، خلال ظهوره فى برنامج «معكم من أول السطر»، بمناسبة مرور 25 عامًا على إنتاج مسلسل «أم كلثوم»، أنه جسد شخصية محمد عبدالوهاب أيضًا فى مسلسلات «أمير الشعراء أحمد شوقى»، و«السندريلا»، و«أبوضحكة جنان»، إلى جانب فيلم وثائقى تناول سيرة الموسيقار الراحل

وأشار إلى أن مشاركته فى مسلسل «أم كلثوم» جاءت بناءً على رغبته الشخصية، حيث طلب من المخرجة إنعام محمد على إسناد الدور إليه، لتفاجئه بردها قائلة: «هو إحنا هنلاقى حد يقدمه أحسن منك؟».

وأضاف أنه حرص على دراسة تفاصيل شخصية عبدالوهاب بدقة، حتى أنه زاره فى منزله قبل رحيله، واستمع إلى العديد من نصائحه المتعلقة بحركاته اليومية وأسلوبه الخاص، بداية من طريقة ارتداء الملابس وربط «الكرافتة» ووضع «الطربوش»، وصولًا إلى طريقة حمل العود والأغنيات التى ارتبطت بمناسبات معينة فى حياته.

وأكد «مخيون» أنه اهتم بتقديم الشخصية بأدق تفاصيلها الشكلية، فارتدى نظارات مشابهة لتلك التى كان يستخدمها عبدالوهاب، كما ساعده إتقانه للعزف على الكمان فى التعامل بسهولة مع مشاهد العزف على العود.

وكشف أن خبير المكياج الذى عمل معه فى المسلسل نجح فى تقريب ملامحه إلى حد كبير من ملامح موسيقار الأجيال.

وخلال اللقاء، أشاد عبدالعزيز مخيون بالمخرجة إنعام محمد على، مؤكدًا أنها تتميز بالدقة والاهتمام بالتفاصيل، كما أثنى على أداء عدد من نجوم العمل، من بينهم كمال أبورية وأحمد راتب وحسن حسنى ورياض الخولى.

واختتم الفنان الراحل حديثه بالتأكيد على أن تكريمه مع أسرة مسلسل «أم كلثوم» من جانب ماسبيرو بعد مرور 25 عامًا على إنتاج العمل، كان لحظة فخر كبيرة بالنسبة له، تقديرًا لأحد أهم الأعمال الدرامية فى تاريخ التلفزيون المصرى.



وفاة الفنان عبد العزيز مخيون

كان الفنان الراحل قد تعرض لأزمة صحية مفاجئة خلال الأيام الأخيرة، ما استدعى نقله إلى أحد المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، قبل أن يتم إيداعه بقسم العناية المركزة لمتابعة حالته الصحية عن قرب.

وشيعت جثمان الراحل، مساء اليوم الأربعاء بالمسجد الكبير بقرية زكي أفندي القبلية التابعة لمركز أبوحمص بمحافظة البحيرة، على أن يتلقى أفراد الأسرة واجب العزاء بالقرية.