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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

«ميسي» يُكلل عودته بالمساهمة في فوز الأرجنتين على أيسلندا 3-0

ميسي
ميسي
حسام الحارتي

 حققت الأرجنتين فوزاً كبيراً على أيسلندا 3-0 في أوبورن بولاية ألاباما، قبل أيام قليلة من دخولها غمار كأس العالم للدفاع عن لقبها.
 

و كادت الأمطار الغزيرة أن تؤدي إلى إلغاء آخر مباراة تحضيرية لحاملي اللقب قبل كأس العالم، لعب نجم إنتر ميامي الأميركي نحو عشرين دقيقة وكان حاسما.

وسجل من ركلة جزاء تسبب بها البديل الآخر مهاجم إنتر الإيطالي لاوتارو مارتينيز، الهدف الثاني بعد دقيقتين من دخوله أرض الملعب بدلا من مهاجم أتليتيكو مدريد الإسباني جوليانو سيميوني (72)، وصنع الهدف الثالث الذي أحرزه لاعب أتليتيكو مدريد تياغو ألمادا (87).

وبعد فترة نقاهة دامت أكثر من أسبوعين بسبب آلام في وتر أخيل الأيسر تعرض لها مع إنتر ميامي، تمكن ميسي من خوض مباراته الدولية رقم 199، بعدما جرى إراحته قبل ثلاثة أيام أمام هندوراس (2-0) في تكساس.

وفي سن 38 عاما ومع معاناة بدنية، لم يبدُ عليه أي انزعاج جسدي خلال الدقائق العشرين التي لعبها، وأمتع الجماهير بلمساته الفنية الدقيقة.

في الشوط الأول، وفي غيابه ومهاجم أتليتيكو مدريد الإسباني خوليان ألفاريز المصاب في الكاحل منذ عدة أسابيع، احتفل لاعب وسط ستراسبورغ الشاب (21 عاما) فالنتين باركو بهدفه الثاني مع المنتخب الأرجنتيني عندما افتتح التسجيل بتسديدة عند القائم الأول إثر كرة ارتدت داخل المنطقة (8).

وفي بداية اللقاء، كادت أيسلندا أن تفاجئ منافستها، لكن تسديدة ميكائيل إليرتسون من مسافة قريبة مرت فوق مرمى حارس مارسيليا الفرنسي جيرونيمو رولي (4) الذي عوّض حارس مرمى أستون فيلا الإنجليزي إيميليانو مارتينيز المصاب بكسر في إصبع البنصر لليد اليمنى.

بعد تلك الفرصة، خضعت أيسلندا، إلى سيطرة أرجنتينية تامة.

وكان مارتينيز الذي دخل بديلا مع بداية الشوط الثاني، مرة أخرى في قلب كل الهجمات الخطرة، بعد مباراته الكبيرة أمام هندوراس (هدف وتمريرة حاسمة).

كان مهاجم إنتر قريبا جدا من التسجيل مجددا لكنه وصل متأخرا قليلا لمتابعة عرضية نيكو باز (58)، ثم سدد في القائم (66).

كما كان وراء فرصة خطيرة انتهت بتسديدة في القائم من أليكسيس ماك أليستر (62)، وهو أيضا من تسبب بركلة الجزاء التي سجل منها ميسي الهدف الثاني (72).

وكما قبل ثلاثة أيام، تمكن المدرب ليونيل سكالوني من التأكد من التزام جميع لاعبيه البدلاء، وتقدير الجدية التي أظهرها أداء المنتخب الذي سيطر على مجريات اللعب بشكل واسع من دون أن يمنح خصمه فرصا حقيقية، باستثناء تلك التي جاءت في بداية المباراة.

وسيواجه منتخب الألبيسيليستي في كأس العالم FIFA 2026™  الجزائر في 17 حزيران/يونيو ضمن مباراته الافتتاحية في كأس العالم في منافسات المجموعة العاشرة التي تضم أيضا النمسا والأردن.

ليونيل ميسي الأرجنتين كأس العالم ميامي الأميركي

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