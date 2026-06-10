رئيس الكونغو الديمقراطية: أشكر مصر على دعمها جهود إحلال السلام في البحيرات العظمى

أكد فيليكس تشيسيكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، أنه ناقش مع الرئيس السيسي الفرص الاقتصادية والاستثمارية مع مصر ونمتلك في الكونغو إمكانيات استثنائية في قطاعات التعدين والطاقة والزراعة .

وقال فيليكس تشيسيكيدي في كلمته في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس السيسي:" تطرقنا للأزمات التي تعصف بقارتنا والوضع الأمني في البحيرات العظمى والتطورات المقلقة في السودان ".

وأكمل :" اكدت عزم بلادي في الدفاع عن سيادة الكونغو الديمقراطية ووحدة وسلامة أراضيها مع الالتزام بالمبادرات الدبلوماسية لإحلال سلام عادل ومستدام في شرق الكونغو وأشكر مصر على دعمها لسيادة الكونغو الديمقراطية ودعم جهود إحلال السلام في البحيرات العظمى ".

ولفت :" اتفقنا على ضرورة تعزيز التنسيق بين الدول الأفريقية في المحافل الإقليمية والقارية والدولية ".

وتابع :" أفريقيا يجب ان تتحدث بصوت اعلى ومتماسك ومسؤول ويجب ان ندافع عن مصالحنا ونساهم في بناء نظام دولي أكثر عدلا وتوازنا ".