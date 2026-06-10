الإحصاء: 461.6 مليون دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر والكونغو الديمقراطية خلال 2025

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم / الأربعاء/ عن وصول قيمة التبادل التجاري بين مصر والكونغو الديمقراطية إلى 461.6 مليون دولار خلال عام 2025 مقابل 679.1 مليون دولار خلال عام 2024.

جاء ذلك بمناسبة استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم /الأربعاء/ الرئيس فيليكس تشيسكيدى رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، وذلك في إطار تعزيز سبل التعاون المشترك بين مصر والكونغو الديمقراطية والتشارور حول القضايا الدولية والإقليمية.

ونوه بأن قيمة الصادرات المصرية إلى الكونغو الديمقراطية بلغت 14.2 مليون دولار خلال عام 2025 مقابل 17.2 مليون دولار خلال عام 2024 ، بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من الكونغو الديمقراطية 447.4 مليون دولار خلال عام 2025 مقابل 661.9 مليون دولار عام 2024.

وعن أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى الكونغو الديمقراطية خلال عام 2025، أوضح الجهاز أنها جاءت كالاتي: آلات وأجهزة كهربائية بقيمة 4.4 مليون دولار، مصنوعات من حديد أو صلب بقيمة 1.9 مليون دولار، محضرات خضر وفواكه بقيمة 1.6 مليون دولار، لدائن ومصنوعاتها بقيمة 1.2 مليون دولار، مجموعات سلعية متنوعة بقيمة 5.1 مليون دولار.

وحول أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من الكونغو الديمقراطية خلال عام 2025، أشار إلى أنها جاءت كالآتي: نحاس ومصنوعاته بقيمة 445.8 مليون دولار، قصدير ومصنوعاته بقيمة 1.3 مليون دولار ، مجموعات سلعية متنوعة 300 ألف دولار .

وذكر أن قيمة تحويلات المصريين العاملين بالكونغو الديمقراطية بلغت 8 مليون دولار خلال العام المـالي 2024/2025 مقابل 2.4 مليون دولار خلال العام المالي 2023 / 2024 ، بينما بلغت قيمة تحويلات العاملين من الكونغو الديمقراطية بمصر 1.5 مليون دولار خلال العام المالي 2024 /2025 مقابل 1.2 مليون دولار خلال العام المالي 2023/ 2024 .

واكد ان قيمة استثمارات الكونغو الديمقراطية في مصر سجلت 3.4 مليون دولار خلال العام المالي 2024/ 2025 مقابل 36 ألف دولار خلال العام المالى 2023/ 2024 ، بينما بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في الكونغو الديمقراطية 11.8 مليون دولار خلال العام المالي 2024/ 2025 مقابل 17.6مليون دولار خلال العام المالى 2023/ 2024 .

واوضح ان عدد سكان مصر سجل 109.1 مليون نسمة في يونيو 2026، بينما سجل عدد سكان الكونغو الديمقراطية 116.2 مليون نسمة خلال نفس الفترة ، مؤكدا ان عـدد المصـريين المتواجديـن بالكونغو الديمقراطية طبقــاً لتقديرات البعثة بلغ 2000 مصري حتى نهاية عام 2024 .