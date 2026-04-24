3 دول تحصل على مقاعد إضافية في دوري أبطال آسيا الموسع

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الجمعة، توسيع مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال آسيا، على أن تزيد مقاعد الأندية السعودية والإماراتية واليابانية اعتبارًا من الموسم المقبل.

وأوضح الاتحاد الآسيوي، أن لجنة كرة القدم الاحترافية التابعة له، اعتمدت تغييرات على البطولة، ستشهد بموجبها مشاركة 32 فريقا في نسخة 2026-2027 من البطولة، بدلا من 24 فريقا حاليا؛ وذلك عندما تنطلق في سبتمبر المقبل.

وتملك اليابان حاليًا 3 مقاعد مباشرة في مرحلة الدوري، مقابل مقعدين للسعودية، بالإضافة إلى مقعد في التصفيات.

وزاد المنظمون حصة السعودية من المقاعد المضمونة إلى 3 مقاعد- مثل اليابان- مع منح البلدين مقعدين إضافيين في التصفيات.

وسيطرت الأندية اليابانية والسعودية على البطولة منذ اعتماد النظام الجديد عام 2024، ومن المقرر أن يلتقي الأهلي السعودي حامل اللقب، مع ماتشيدا زيلفيا الياباني في النهائي المرتقب غدا السبت.

وسيؤدي هذا التوسع إلى زيادة عدد الفرق في مرحلة الدوري في كل من غرب وشرق آسيا من 12 إلى 16 فريقا في كل منطقة، مع تأهل الفرق الثمانية الأولى إلى الأدوار الإقصائية في الموسم المقبل.

كما زادت حصة الإمارات إلى 3 مقاعد مباشرة، بالإضافة إلى مقعد واحد في التصفيات، بينما حصلت قطر على 3 مقاعد مؤكدة.

وحصلت كوريا الجنوبية على مقعد إضافي في التصفيات إلى جانب المقاعد الثلاثة المؤكدة الحالية، بينما زادت حصة تايلاند من مقعد واحد إلى 3 مقاعد مضمونة في مرحلة الدوري.

واحتفظت الصين بمقعديها المباشرين، لكنها خسرت مقعدًا في التصفيات؛ بعد أن فشلت أنديتها الثلاثة في التأهل للأدوار الإقصائية في النسخة الحالية.

أما أستراليا، فقد أُضيف لها مقعد واحد في التصفيات إلى جانب مقعدها المؤكد في مرحلة الدوري، فيما حصل كل من الأردن وفيتنام على مقاعد في التصفيات.

ويشار إلى أن هذه القرارات تخضع لموافقة اللجنة التنفيذية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم.