رفض احتجاج شباب الأهلي واعتماد نتيجة مواجهة ماتشيدا.. نهائي ناري في دوري أبطال آسيا للنخبة

حسم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الجدل حول مباراة نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، بعدما أعلنت لجنة الانضباط رفض الاحتجاج المقدم من نادي شباب الأهلي الإماراتي، واعتماد نتيجة مباراته أمام ماتشيدا زيلفيا الياباني بشكل رسمي.

وجاء قرار لجنة الانضباط ليؤكد سلامة الإجراءات القانونية والتنظيمية الخاصة بالمباراة، لينتهي بذلك الجدل الذي أُثير خلال الأيام الماضية حول بعض الملابسات التي دفعت النادي الإماراتي للتقدم باحتجاج رسمي.

وبناءً على هذا القرار، تأهل ماتشيدا إلى المباراة النهائية من البطولة، ليضرب موعدًا مرتقبًا مع الأهلي السعودي في نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، في مواجهة قوية ينتظرها عشاق الكرة الآسيوية.

ومن المنتظر أن تشهد المباراة النهائية صراعًا كبيرًا بين الفريقين، في ظل طموحات كل منهما لحصد اللقب القاري، حيث يسعى الأهلي لتأكيد قوته والعودة إلى منصة التتويج، بينما يأمل ماتشيدا في تحقيق إنجاز تاريخي.