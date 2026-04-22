مفاجأة.. شباب الأهلي الإماراتي يُطالب بإعادة مباراته بأبطال آسيا

طالب نادي شباب الأهلي الإماراتي، اليوم الأربعاء، بإعادة مباراته أمام ماتشيدا الياباني، التي انتهت بفوز الأخير بهدف نظيف، ضمن منافسات نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وكشف ويندسور جون الأمين العام للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت"، يوم الأربعاء، أن قرار إعادة مباراة شباب الأهلي الإماراتي وماتشيدا زيلفيا الياباني سيكون بيد لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد القاري.

وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية أن شباب الأهلي طالب بإعادة مباراته أمام ماتشيدا زيلفيا الياباني والتي خسرها 0-1 الثلاثاء في جدة في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم، لوجود خطأ فني ارتكبه الحكم بإلغاء هدف سجله، حسب ما كشف مصدر في النادي.

يُذكر أن النهائي سيقام يوم 25 أبريل الجاري، بين أهلي جدة وماتشيدا الياباني.