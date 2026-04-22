اختبار سهل لربيعة وشباب الأهلي لتجاوز أحزانه بالدوري الإماراتي

يخوض فريقا العين وشباب الأهلي اختبارات سهلة على الورق ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإماراتي لكرة القدم، وسط منافسة مشتعلة بينهما على اللقب في آخر أربع جولات.

يعتلي العين قمة جدول الترتيب برصيد 56 نقطة متفوقًا بفارق أربع نقاط عن شباب الأهلي حامل اللقب، بينما تشتد المنافسة بين الثلاثي الجزيرة 40 نقطة، والوصل والوحدة اللذين يتساويان برصيد 36 نقطة على المراكز المؤهلة للبطولات القارية.

سيخوض العين بقيادة مديره الفني الصربي فلاديمير إيفيتش مباراة خارج أرضه أمام البطائح، غدًا الخميس، ساعيًا لمواصلة سلسلة انتصاراته وتوسيع الفارق إلى سبع نقاط مؤقتًا للضغط على منافسه شباب الأهلي الذي يعاني من إرهاق بدني وذهني بعد خوض مباريات قوية في الأدوار النهائية بدوري أبطال آسيا للنخبة.

كما يريد العين بقيادة رامي ربيعه أيضًا فوزا يرفع به المعنويات قبل أيام من مواجهة أخرى مهمة أمام الوحدة في نهائي كأس رابطة المحترفين الإماراتية المقرر لها أول مايو.