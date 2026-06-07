5 ملايين مخالفة بناء.. أرقام صادمة وتعديلات مرتقبة على قانون التصالح

أكد النائب أيمن الصفتي، عضو مجلس الشيوخ، أن هناك 5 ملايين مخالفة بناء، وأن ما تم التصالح عليه بلغ 1.7 مليون حالة، مشيرًا إلى أن هناك مليون مواطن تقدموا بطلبات تصالح ولم تستكمل طلباتهم، وذلك بسبب وجود بعض التعقيدات في القانون نفسه، أو لعدم استكمال مقدم الطلب للإجراءات.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، خلال حواره ببرنامج “من أول وجديد” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن هناك أيضًا 3.3 ملايين مواطن مخالفين لم يتقدموا بطلبات تصالح لتقنين أوضاعهم.

ولفت إلى أن جميع المباني المخالفة محرر ضدها محاضر، وأن هناك مواطنين تعرضوا للحبس ويرغبون في التصالح، إلا أنهم لا يعرفون الإجراءات، مؤكدًا أن 3.3 ملايين مواطن معرضون للحبس بسبب مخالفات البناء، وعليهم سرعة تقنين أوضاعهم.

القانون الحالي به بعض المعوقات

وأشار إلى أن القانون الحالي به بعض المعوقات، ولذلك يتم إدخال بعض التعديلات عليه لحل المشكلات التي يعاني منها المواطنون، ومن ضمن المواد التي سيتم تعديلها إعفاءات شرط تشطيب الواجهات في حالة رغبة المواطن في التصالح على شقته داخل مبنى مخالف.

وكشف أن القانون الحالي كان يشترط تشطيب الواجهة بالكامل عند التصالح على الوحدة، وهو ما كان يمثل عبئًا ماليًا كبيرًا يدفع كثيرين إلى رفض التصالح.