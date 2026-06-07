الأكبر في البحر المتوسط.. أحمد موسى يكشف تفاصيل إنشاء ميناء أبوقير الجديد

كشف الإعلامي أحمد موسى تفاصيل جولة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اليوم للإسكندرية؛ لافتتاح بعض المشروعات ببرج العرب الجديدة، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة تفقد نحو 15 موقعا بين برج العرب والإسكندرية.

مصنع النقل السككي

وقال موسي خلال برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد إنه لأول مرة يتم إنشاء مصنعين لصناعة القطارات وسيتم الانتهاء من المرحلة الأولى لمصنع النقل السككي نهاية العام؛ كما تفقد مدبولي مترو الإسكندرية والدائري، لافتا إلى أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بدأت في إنشاء مدينة أبو قير الجديدة شرق الإسكندرية وفق توجيه الرئيس السيسي، وقد تفقدها رئيس الوزراء، وسيكون بها ميناء عالميا يستقبل أكبر سفن العالم، وسيعد أكبر ميناء بالبحر المتوسط.

وأضاف أحمد موسى، أنه سيتم إقامة كورنيش طوله 10كم يوازي الكورنيش الحالي في الإسكندرية ليكون إضافة للسياحة والتجارة واللوجيستيات.

وتابع موسى قائلا: وبرغم التحديات اللي عندنا، لازم المواطن يكون عارف الدولة شغالة ازاي، سعيد وفخور باللي بتعمله بلدنا، وأي مواطن هيبقى فخور باللي بتقوم به البلد.