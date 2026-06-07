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أحمد موسى: مصانع عملاقة وفرص عمل بالملايين.. ومصر تواصل الإنتاج رغم أزمات العالم
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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى: مصانع عملاقة وفرص عمل بالملايين.. ومصر تواصل الإنتاج رغم أزمات العالم

أحمد موسى
أحمد موسى
محمد البدوي

أكد الإعلامي أحمد موسى أن الدولة المصرية تواصل العمل والإنتاج بقوة رغم ما يشهده العالم من حروب وأزمات اقتصادية وسياسية متلاحقة، مشيرًا إلى أن ما يحدث على أرض الواقع يعكس صلابة الاقتصاد المصري واستمرار خطط التنمية دون توقف.

صناعة الملابس الجاهزة

وقال موسى، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، إن الجولة الميدانية لرئيس مجلس الوزراء بعدد من المصانع في الإسكندرية، كشفت حجم التوسع في قطاع الصناعة، وخاصة صناعة الملابس الجاهزة التي تعد من أكثر القطاعات توفيرًا لفرص العمل.

خطط توسع لزيادة العمالة

وأوضح أن الجولة شملت تفقد مصنعين كبيرين للملابس الجاهزة، أحدهما مصري والآخر تركي، ويعمل بكل منهما نحو 3000 عامل، مع خطط توسع لزيادة العمالة إلى نحو 6000 عامل خلال الفترة المقبلة، وهو ما يعكس نموًا مستمرًا في هذا القطاع الحيوي.

دعم ميزان المدفوعات

وأضاف أن هذه المصانع لا تقتصر أهميتها على التشغيل المحلي فقط، بل تقوم بالتصدير إلى الخارج بملايين الدولارات سنويًا، ما يساهم في زيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبي ودعم ميزان المدفوعات.


وأشار موسى إلى أن صناعة الملابس الجاهزة تُعد من أكثر الصناعات كثافة في العمالة، حيث توفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لآلاف الشباب، لافتًا إلى أن هذه المشروعات تعتمد بشكل كبير على العمالة المصرية من الإسكندرية والمحافظات المجاورة.

الحديث المباشر مع العاملين

وأكد أن رئيس الوزراء حرص خلال الجولة على الحديث المباشر مع العاملين داخل المصانع، والاستماع إلى آرائهم وظروف عملهم، مشيرًا إلى أن متوسط رواتب بعض العاملين يصل إلى نحو 9000 جنيه بالإضافة إلى الحوافز، وهو ما يعكس تحسنًا تدريجيًا في أوضاع العمال داخل هذا القطاع.

توفير فرص عمل مستدامة

وشدد على أن ما يتم تنفيذه من توسعات صناعية يعكس رؤية الدولة في دعم الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات وتوفير فرص عمل مستدامة، مؤكدًا أن الصناعة المصرية تعود بقوة إلى مكانتها الإقليمية والدولية.


واختتم أحمد موسى حديثه بالتأكيد على أن ما شاهده خلال الجولة يمثل رسالة إيجابية قوية لكل المصريين، مفادها أن الدولة تعمل على الأرض في كل الاتجاهات، وأن هناك نجاحات حقيقية تتحقق يومًا بعد يوم رغم التحديات العالمية.

أحمد موسى الإعلامي أحمد موسى الدولة المصرية صلابة الاقتصاد

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